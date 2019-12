ASSE Mercato : Un ancien coéquipier de Kylian Mbappé suivi !

L’ ASSE, qui garde les yeux dans les divisions inférieures à l’affût de coups moins chers, aurait détecté un talentueux meneur de jeu ayant joué avec Kylian Mbappé à Bondy.

Un meneur de jeu de National 2 dans le viseur de l' ASSE !

Natif de Bondy comme Kylian Mbappé, un milieu de terrain plairait à l’ ASSE, en quête de joueurs à moindre coût. Ce dernier aurait été supervisé par le club ligérien avec son club de National 2, notamment le Bourges Foot. C’était contre la réserve des Verts, en octobre 2019, d’après le quotidien régional Le Berry Républicain.

Il faut noter que Cyril Bohui Zabou a 23 ans. Il est donc certes talentueux, mais son éclosion tarde à se faire. Il n’a d’ailleurs jamais joué en Ligue 2. Son entraineur estime pourtant qu’il a le talent et le potentiel pour intégrer un club professionnel.

« Il sort du lot. C’est un garçon qui a un vrai talent, il l’a, notamment, montré la saison dernière, celle de la montée en National 2. Il a quelque chose en plus que les autres », a-t-il confié à la source. « J’aimerais un jour le voir en Ligue 1, ça serait dommage qu’il n’y arrive pas. Même en Ligue 2, son profil manque à beaucoup d’équipes. Mais, encore une fois, il a son destin en main. Il doit vite gommer ses lacunes », a souligné le technicien, ensuite.

L' ASSE va-t-elle donner sa chance à l'ex-partenaire de Mbappé ?

Il faut indiquer que Cyril Bohui Zabou a été coéquipier de Kylian Mbappé du temps où il était à Bondy avec l’attaquant du PSG et l’Équipe de France. Reste à savoir si l' ASSE va donner sa chance au milieu de terrain de Bourges Foot. En attendant son éclosion, la cible de l' ASSE a été élue joueur en or Le Berry, cette année, par les entraineurs, les journalistes et les internautes.

Il faut rappeler que Claude Puel aurait mis Kleyveens Hérelle (25 ans), attaquant de l’Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel (National 1), à l'essai, ces dernières semaines.