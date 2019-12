LOSC - Mercato : Osimhen, Sanches et Yazici, Lopez veut les garder !

Très bon vendeur lors du dernier mercato estival, le LOSC est un club qui arrive rapidement à bien mettre en valeur ses actifs. Alors que des grandes manoeuvres sont de nouveau attendues l'été prochain, Gérard Lopez a tenu à rappeler qu'il n'était pas nécessairement vendeur.

La mise au point de Gérard Lopez

En amassant 143 millions d'euros lors de l'été 2019 à travers les ventes de Nicolas Pépé (Arsenal), Thiago Mendes et Youssouf Koné (OL), Rafael Leao (AC Milan) et Anwar El Ghazi (Aston Villa), les dirigeants du LOSC ont réalisé d'excellentes affaires sur le plan financier.

Ayant de plus réussi à leur trouver des remplaçants plutôt efficaces, avec notamment les arrivées de Benjamin André (Rennes), Victor Osimhen (Charleroi) et Renato Sanches (Bayern Munich) pour des prix très raisonnables, le club dirigé par Gérard Lopez a prouvé son savoir-faire, sous l'impulsion d'un directeur sportif, Luis Campos, toujours aussi inspiré dans ses choix de recrutement.

Très attendu sur le mercato hivernal par rapport au dossier Boubakary Soumaré, l'attitude du club nordiste sera surtout scrutée l'été prochain lorsque les plus grands clubs européens se jetteront sur Victor Osimhen et même sur Renato Sanches, tant ce dernier a montré qu'il était un joueur formidable au mois de décembre.

Mais alors que la plupart des observateurs s'attendent à une nouvelle saignée de l'effectif lillois, Gérard Lopez a pris tout le monde à contre-pied lors d'une interview donnée pour ESPN, affirmant vouloir garder ses meilleurs joueurs plusieurs saisons.

"J'aurais pu vendre au moins six joueurs l'été dernier pour beaucoup d'argent. Non. Je pouvais me permettre de les conserver et d'acheter pour un montant record. Seul le PSG a dépensé plus que nous. Celui qui dit que notre modèle ne vise qu'à vendre n'a pas regardé les chiffres. Des gars comme Yusuf Yazici, Renato Sanches et Victor Osimhen sont des gars que nous voulons garder non pas pour un an, mais si tout va bien, pour deux ou trois", affirme avec force le président du LOSC.

Voilà une déclaration qui fera plaisir aux supporters des Dogues et les rassurera sur les ambitions futures de leur club.