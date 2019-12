PSG, Rennes Mercato : Ousmane Dembélé persona non grata au Barça

Annoncé dans le viseur du PSG et du Stade rennais, Ousmane Dembélé traverse une situation délicate au FC Barcelone. Freiné par de récurrentes blessures, l’international français n'est plus désiré par les socios catalans.

Ousmane Dembélé, une fragilité physique pointée du doigt

Cette saison, Ousmane Dembélé est en difficulté au FC Barcelone. L’international français a vu le jeune Ansu Fati lui passer devant dans le onze de départ barcelonais. Une ascension de la pépite barcelonaise qui n’est pas passée inaperçue.

Ousmane Dembélé a certes subi la concurrence du jeune joueur, mais ce sont surtout ses blessures à répétition qui ont plombé sa saison. Depuis son arrivée en Catalogne contre un chèque de 140 M€, il peine à répondre aux attentes placées en lui. L’ailier polyvalent est gêné par des douleurs physiques qui l’empêchent d’enchaîner les rencontres. Une fragilité physique qui remet en cause son hygiène de vie jugée douteuse. Ses frasques et son attitude ne font plus l’unanimité au FC Barcelone.

Pire, le champion du monde est devenu persona non grata au Camp Nou. C’est du moins ce que révèle le Mundo Deportivo.

Ousmane Dembélé n’est plus désiré au FC Barcelone ?

Sondés par le journal ibérique, les socios catalans ont en effet majoritairement voté pour un départ du Français. Ils sont 72,6 % à demander son départ du FC Barcelone. Preuve que le joueur a perdu sa cote de popularité auprès des exigeants supporters du Barça.

Le président Josep Maria Bartomeu écoutera-t-il la voix des fans catalans. Les sentiments sont une chose, les affaires en sont une autre.

Ousmane Dembélé, une aubaine pour le PSG et le Stade rennais ?

Dans le dur au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’est pas certain d’aller au bout de son contrat expirant en juin 2022. D'ailleurs, l’idée d’un retour en Ligue 1 n'est pas à exclure, d’autant plus que certains clubs français envisagent de profiter de la situation pour s’attacher les services du joueur de 22 ans. L’ancien joueur du Borussia Dortmund est régulièrement envoyé au Paris Saint-Germain comme monnaie d’échange pour Neymar.

Mais ce n’est pas tout. Le Stade rennais, à l’affût de belles opportunités, songerait à récupérer son ancien buteur. Sauf que le prix et le salaire conséquents du natif de Vernom compliquent l’opération. De son côté, la direction du FC Barcelone compte poursuivre avec son attaquant polyvalent.

Seulement, une offre conséquente pourrait tout chambouler dans ce dossier.