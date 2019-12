Mercato PSG : Marc-André ter Stegen, le Barça répond à Leonardo !

Grâce à ses performances impressionnantes dans les cages du Barça, Marc-André Ter Stegen serait dans les plans du PSG, de la Juve et du Bayern Munich. Le club catalan aurait tranché pour l’avenir de son dernier rempart.

Marc-André Ter Stegen encore très loin d’un départ ?

Malgré l’arrivée de Keylor Navas l’été dernier, le PSG serait à la recherche d’un second grand gardien de but. Et selon le Mundo Deportivo, Leonardo se serait renseigné auprès de l’entourage de Marc-André Ter Stegen en vue d’une arrivée dans la capitale française. Considéré comme l’un des trois ou cinq meilleurs portiers de la planète depuis ces dernières années, l’international allemand fait logiquement rêver bien de cadors européens comme le Bayern Munich et la Juventus Turin, outre le Paris Saint-Germain. Mais selon Sport, Ter Stegen songerait plus à une prolongation qu’à un départ du Barça.

Le PSG, la Juve et le Bayern déjà devancés par le Barça ?

En effet, le quotidien catalan explique que si l’ancien portier du Borussia Mönchengladbach discute avec ses dirigeants d'une prolongation, il souhaiterait obtenir un long contrat pour prendre sa retraite chez les Blaugranas. Sous contrat actuellement jusqu’en juin 2022, le dernier rempart de 27 ans, qui a rejoint la Catalogne en 2014, pourrait ainsi paraphé un nouveau bail jusqu’en 2025 selon Sport.

Le PSG, le Bayern Munich et la Juve devraient donc tirer une croix sur cette piste.