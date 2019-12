OL Mercato : Juninho et Maurice en conflit sur le recrutement ?

Il existerait une tension entre Juninho, Directeur sportif de l’ OL et Florian Maurice, le patron de la cellule recrutement, à quelques jours de l’ouverture officielle du marché des transferts de l’hiver.

Juninho et Floroan Maurice opposés sur des dossiers du mercato estival ?

Jean-Michel Aulas a nommé Juninho, Directeur sportif de l’ OL, en mai 2019. Cependant, Florian Maurice est resté aux commandes de la cellule recrutement du club. Dans la foulée de sa nomination, Juninho avait débarqué à Lyon avec son compatriote Sylvinho.

Ce dernier avait été nommé entraineur principal de l’équipe A lyonnaise, en succession de Bruno Genesio parti au terme de son contrat. Le néo-dirigeant brésilien avait également recruté ses compatriotes Thiago Mendes (au LOSC) et Jean Lucas (à Flamengo).

Selon les indiscrétions de Romain Molina, la crise entre les deux responsables serait déclenchée en partie par le recrutement des deux milieux de terrains. « Le premier problème, c’est sur le dossier Ismaël Bennacer. Il devait signer à Lyon, mais Juninho a mis son veto pour prendre Jean Lucas et Thiago Mendes.

Florian Maurice a aussi eu ses recrues avec Joachim Andersen et Youssouf Koné. Mais la fracture arrive avec Jeff Reine-Adélaïde. Maurice le voulait à tout prix, et Juninho n’était pas du tout chaud », a expliqué l’auteur sur YouTube, dans de propos relayés par Foot Radio.

Le milieu offensif en provenance d’Angers SCO avait finalement signé à l’ OL contre un gros chèque estimé à 25 M€, plus des bonus 2,5 M€ et une plus-value de 15 % sur un éventuel futur transfert. C’est donc à partir du recrutement de l’international espoir Tricolore de 21 ans que la confiance s’est brisée entre Juninho et Florian Maurice, selon la source.

Un mercato hivernal sous haute tension à l' OL ?

Le dernier aurait « mal pris tout cela », surtout qu’il était le responsable du recrutement le moins payé de France en L1 avant sa prolongation, si l’on croit le journaliste, qui évoque « une direction sportive a deux têtes » à l’Olympique Lyonnais.

« Les gens ne savent pas à qui s’adresser. À Juninho ou à Maurice. Certains agents se plaignent que Juninho ne répond pas. Son rôle est assez flou, car il a été mal défini », a expliqué le confrère, avant de glisser : « tout cela est problématique pour l’ OL ».

Si les informations de Romain Molina sont fiables, il est fort probable que la tension entre Juninho et Maurice se révèle au grand jour lors du marché hivernal qui ouvre officiellement ses portes le 1er janvier 2020. Notons que Lyon est contraint de recruter, vu les nombreux blessés dans ses rangs, mais également l'insuffisance de rendement de certains joueurs.