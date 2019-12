OM Mercato : Une perle défensive insisterait pour signer

Son nom avait brièvement été évoqué à l’ OM en début de saison avant de disparaître des écrans radars. A moins de deux jours de l’ouverture du mercato hivernal, le nom de Carlos Salcedo, défenseur central des Tigres, revient dans les officines de recrutement de l’ Olympique de Marseille.

Carlos Salcedo, cible de longue date de l’ OM ?

Carlos Salcedo n’est pas un inconnu dans les officines de recrutement de l’ OM. Selon Nicolas Filhol, journaliste de footballclubdemarseille, c’est un joueur « proposé depuis un an et demi à l’OM ».

Autrement dit, l’affaire remonte au temps de l’entraîneur Rudi Garcia (octobre 2016-mai 2019) qui, on se souvent, avait connu de grosses difficultés en défense centrale suite à la longue blessure de Rolando (rupture totale du talon d'Achille). Une piste qui aurait d’autant attiré l’ancien coach phocéen que le défenseur mexicain est « un profil assez intéressant » doublé d’ « combattant qui peut jouer latéral droit ou en défense centrale ».

OM : la piste Carlos Salcedo mise en veilleuse ?

Mais pourquoi les recruteurs marseillais ne sont-ils pas arrivés au bout de leur intérêt pour Carlos Salcedo alors qu’il est présenté en des termes vraiment avantageux ?

Est-ce parce que le joueur « est irrégulier au Mexique avec les Tigres de Gignac » ? Toujours est-il que la piste n’avait jamais vraiment été abandonnée par l’ Olympique de Marseille.

Carlos Salcedo relancé par André Villas-Boas ?

Car qu’André Villas-Boas lui-même, arrivé aux leviers de commande du banc de la formation provençale fin mai, aurait discuté directement avec ce défenseur polyvalent mexicain, comme nous l'apprenait la presse en début de saison. Il faut dire qu’Alvaro Gonzalez, alors fort inconnu et arrivé grâce à Andoni Zubizarreta dont on n'avait plus confiance dans le recrutement, suscitait de nombreuses réserves. On voyait mal comment l’Espagnol à lui tout seul comblerait les départs de Rolando (fin de contrat) et d’Adil Rami (licenciement).

Mais pas plus que son prédécesseur Rudi Garcia, le technicien portugais n’est pas arrivé au bout de la piste non plus. Les recruteurs marseillais avaient dû probablement se rendre compte que le duo formé par l’expérimenté Alvaro Gonzalez et le jeune Boubacar Kamara, charnière titulaire olympienne en début de saison, faisait correctement le job.

Carlos Salcedo proposé à l’ OM ?

Mais il faudrait se garder de croire que l’initiative des discussions avec Carlos Salcedo venait de l'ex-patron du banc de Chelsea. Nicolas Filhol assure tenir de « plusieurs sources » que « ce sont vraiment des agents qui poussent pour le placer à l’OM ». Le confrère précise que « si Villas-Boas aurait parlé avec lui, ça ne vient pas du coach portugais… ».

OM : la piste Carlos Salcedo relancée cet hiver ?

Reste à savoir si la piste Carlos Salcedo sera relancée cet hiver. Difficile d’envisager cette option alors qu’entre Alvaro Gonzalez qui s'est imposé, Boubacar Kamara convaincant depuis la saison dernière, Duje Caleta-Car désormais plus rassurant et Lucas Perrin pas mal pour ses débuts, l’ Olympique de Marseille ne manque pas de monde en défense centrale. D’ailleurs, aucun départ n’est prévu dans ce secteur de jeu cet hiver. Seul Kevin Strootman est susceptible de s’en aller. Or l’ex-Romain n’est pas un défenseur central, mais un milieu défensif.

Par ailleurs, la priorité cet hiver, c’est le dégraissage salarial compte tenu des difficultés financières de l’écurie provençale. Frank McCourt lui-même, désormais plus regardant sur les finances du club, voudrait que les dépenses soient assainies. Dans ce contexte, il y a tout lieu de croire que les recruteurs olympiens ne signeraient pas un renfort dans un secteur de jeu qui n’est manifestement pas la priorité à combler.

En somme, la piste Carlos Salcedo ne pourrait être envisagée qu’en cas de départ d’un des défenseurs phocéens en fin de saison.