OL Mercato : Olivier Giroud, la voie se dégage pour Lyon ?

En fin de contrat avec Chelsea, Olivier Giroud est annoncé dans le collimateur de plusieurs clubs, dont l’OL. Et aux dernières nouvelles, l’affaire sera en bonne voie pour l’Olympique Lyonnais.

Olivier Giroud, le prochain gros coup de Lyon ?

« On a besoin de lui. C’est un fantastique professionnel. Tout le monde veut joueur et il en aura l’occasion », déclarait en octobre dernier Franck Lampard. L’entraineur de Chelsea souhaitait conserver son buteur en manque de temps. Mais hélas, le constat est toujours le même pour Olivier Giroud à Chelsea. Sa situation ne s’est pas amélioré.

Relégué dans la hiérarchie des attaquants derrière Tammy Abraham et Michy Batshuayi, l’international français doit se contenter que des bouts de matchs. Depuis l’entame de la saison, il n’a disputé que cinq petites rencontres en Premier League. Un faible temps de jeu qui le pousse vers la porte de sortie. En fin de contrat et cantonné sur le banc de touche, Olivier Giroud ne se fait plus d’illusion et devrait quitter les Blues dès cet hiver.

Alors quelle sera sa future destination ? Le champion du monde est associé à de nombreuses écuries professionnelles, dont l’Olympique Lyonnais.

Olivier Giroud ciblé pour remplacer Memphis Depay ?

Sur les traces du joueur de 32 ans depuis longtemps, l’OL pourrait frapper un gros sur le marché des transfert. Olivier Giroud est annoncé dans le collimateur du club de Lyon qui a besoin de trouver les remplaçants de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde (blessés et forfaits pour le rester de la saison). Un intérêt qui ne déplait pas forcément au principalement concerné.

L’ancien Montpelliérain connait très bien le championnat français et possède sans doute le talent nécessaire pour tire l’OL vers le haut (actuel 12e de Ligue 1). Olivier Giroud ne verrait pas d’un mauvais oeil un transfert à Lyon afin de convaincre le sélectionneur Didier Deschamps qu’il a encore sa place en équipe de France en vue de l’Euro 2020.

Ce risque alors de faire les affaires de Jean-Michel Aulas qui a déjà ouvert la porte à une arrivée de Champion du monde. « J’aime le garçon. C’est quelqu’un de bien (…) c’est sûr que Giroud va m’intéresser », avait confié le boss de l’OL lors d’une interview accordée au journal Le Figaro. Mais ce n’est pas tout, le club rhodanien vient recevoir une bonne nouvelle dans ce dossier.

Une bonne nouvelle pour Lyon ?

En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’Olympique Lyonnais compte un concurrent de moins pour l’ancien Gunner. Grand adversaire pour recruter Oliver Giroud, l’Inter Milan aurait jeté l’éponge. Et pour cause, les Nerazzuris miseraient désormais sur l’arrivée d’un autre avant-centre en la personne de Fernando Llorente.

Les dirigeants milanais seraient prêts à inclure Matteo Politano dans le deal afin de faciliter l’arrivée du buteur de Naples. Un échange qui risque de faire les affaires des Lyonnais. En d’autres termes, si ce deal venait à conclure entre Naples et l’Inter Mail, les Lyonnais se retrouveraient en pole position pour recruter Olivier Giroud.

Mais que l’OL se garde de crier vite victoire. Les autres concurrents, dont l’ OM, le Stade rennais, les Girondins de Bordeaux n’ont pas encore dit leur dernier mot.