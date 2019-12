OL Mercato : Hatem Ben Arfa toujours dans la pensée d’Aulas ?

Alors qu’il n’a pas encore trouvé chaussure à son pied, Hatem Ben Arfa serait toujours dans la pensée du président de l’ OL, notamment Jean-Michel Aulas. Plusieurs clubs à l'étranger sont également intéressés par le profil du polyvalent attaquant.

Réflexion en interne à l' OL sur Hatem Ben Arfa ?

Hatem Ben Arfa n’a toujours pas trouvé de club, depuis la fin de son bail au Stade rennais, l’été dernier. Libre de signer avec le club de son choix, le joueur de 32 ans est annoncé comme intérêt de plusieurs équipes, dont l’ OL où il a joué entre 2004 et 2008.

Jean-Michel Aulas qui ne cache pas son admiration pour le joueur formé à en partie à Lyon (2002-2004) semble enclin à voir ce dernier revenir à l’Olympique Lyonnais. Néanmoins, il ne veut pas contrarier Juninho et Rudi Garcia.

« Les besoins de l’ OL sont ceux que Juninho et Rudi Garcia définissent », a clarifié le patron des Gones sur olweb, à quelques jours de l'ouverture du marché des transferts de l'hiver. Sinon, il n’y a aucun doute que l’équipe rhodanienne a besoin de renforts cet hiver, compte tenu des insuffisances de certains joueurs et des blessures de Léo Dubois, Youssouf Koné, Memphis Depay et Jeff Rein Adélaïde.

« Nous avons des choix à faire, nous avons envie de trouver des joueurs capables de compléter l’effectif… », a confirmé Jean-Michel Aulas. Pour revenir à Hatem Ben Arfa, L'Équipe croit savoir que le président des l’Olympique Lyonnais, qui a toujours eu une relation singulière avec le joueur, « a pensé à lui sans bouger pour l'instant ».

La condition physique, le gros souci de Ben Arfa pour signer à l' OL ?

La question qui se pose naturellement est surtout la condition physique du polyvalent attaquant. Après avoir passé toute une saison blanche au PSG (2017-2018), il joué la saison suivante (2018-2019) avec le Stade Rennais. Et depuis six mois, il est sans club. Même s’il entretient la forme avec un préparateur physique, il est évident que Hatem Ben Arfa sera confronté à un manque de rythme, s’il parvenait à trouver un point de chute en janvier 2020.

Connaissant très bien la Ligue 1, possédant la touche technique, le brin de folie recherché et ayant déjà défendu les couleurs lyonnaises, il correspond au profil décrit. Mais la grosse interrogation qui fait réfléchir le club rhodanien en interne est la condition physique de ce dernier.

Or, Juninho a été bien clair, sur le profil des renforts espérés à Lyon cet hiver. Il a fait savoir que le club est en quête de joueurs prêts pour intégrer l’équipe de Rudi Garcia et briller dès la reprise. D’après le directeur sportif, l’ OL cherche « des joueurs qui ont envie de jouer à Lyon, de porter fièrement les couleurs de l’équipe et qui sont capables d’être performants immédiatement ».

Hatem Ben Arfa est-il le niveau pour jouer la Ligue des Champions ?

Même s’il a récemment effectué une série de tests qui auraient donné des résultats très positifs, d’après le quotidien de sport, le fait que l’ancien marseillais n’a pas joué toute une demi-saison est un handicap pour lui. Surtout que l’ OL (12e de Ligue 1) a besoin de joueurs qui ont le rythme, afin de tenter de remonter la pente au classement du championnat dès la reprise, mais aussi être prêts pour les 8es de finale de la Ligue des Champions contre la Juventus, en février 2020.

Le journal national ne dit pas le contraire. « Rien ne vaut le terrain et Hatem Ben Arfa aura un manque de rythme inévitable qu'il faudra combler », souligne-t-il.

Des propositions, mais toujours pas de signature pour Ben Arfa !

Pour rappel, l’ancien Tricolore a eu des propositions de Galatasaray (en Turquie), mais le joueur trentenaire n’a pas donné de suite au club d’Istanbul. Des clubs comme Betis Séville, l'Espanyol Barcelone en Espagne, le Genoa ou la Sampdoria en Italie, mais aussi le FC Nantes dans l’hexagone, ont montré leur intérêt pour le joueur qui a l’avantage d’être libre. Mais toujours aucune signature pour le natif de Clamart.

Pour les compartiments à renforcer cet hiver à Lyon, la priorité selon Juninho est « la priorité est de trouver un joueur expérimenté capable de remplacer Memphis Depay », un milieu de terrain expérimenté « capable de faire bouger le vestiaire » et un défenseur supplémentaire.