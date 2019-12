PSG Mercato : Icardi, une terrible nouvelle tombe pour le Paris SG

Prêté cette saison par l’Inter Milan, Mauro Icardi a rapidement pris ses marques au PSG au point où les dirigeants du club parisien veulent lever son option d’achat. Mais l’entourage de l’attaquant argentin semble avoir d’autres plans pour la suite de sa carrière.

Vers un changement de cap au PSG ?

Dans une interview accordée à Breaking Foot sur RMC, Mauro Icardi déclarait en novembre dernier qu'il espérait rester au PSG au-delà de son prêt. « Je veux faire de bonnes choses, je suis venu pour ça. De toute évidence, jouer pour une équipe comme le PSG est très important. C'est une des meilleures équipes du monde. C'est un palier dans ma carrière. Je ferai tout pour rester ici », confiait notamment le buteur venu de l’Inter Milan. Et alors que le PSG était disposé à payer les 70 millions d’euros nécessaires à son transfert définitif, l’international argentin pourrait voir son avenir totalement chamboulé à cause de son épouse et agent.

Mauro Icardi finalement de retour en Italie ?

En effet, d’après les informations du quotidien Tuttosport, Wanda Nara trainerait les discussions avec Leonardo. La présentatrice télé aurait notamment calmé les choses autour de son homme dans l’espoir d’un signe d’Antonio Conte. Selon le média sportif, madame Icardi espère que le nouveau coach de l’Inter Milan change d’avis et qu’il réclame le retour du joueur de 26 ans.

Elle aurait donc marquer un arrêt considérable dans les pourparlers avec le PSG.