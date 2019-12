OL : Gedson Fernandes, le nouveau phénomène portugais à Lyon ?

A quelques heures de l’ouverture du mercato hivernal, les rumeurs s’intensifient autour de l’OL. Aux dernières nouvelles, Gedson Fernandes, le nouveau phénomène portugais du Benfica Lisbonne, pourrait ainsi débarquer à Lyon en janvier.

Aulas prêt à sortir le chéquier pour cet hiver ?

Avec les blessures et la fin de saison prématurée de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, l’Olympique Lyonnais sera l’une des équipes les plus actives sur le marché de janvier qui s’ouvre dans un peu plus de 24 heures. Si les noms des Parisiens Julian Draxler et Layvin Kurzawa, ainsi que ceux de plusieurs autres joueurs étrangers sont régulièrement placés dans le collimateur de Juninho, le directeur sportif de l’OL travaillerait en réalité sur la piste menant à Gedson Fernandes.

Révélation de la saison passée au Benfica Lisbonne, le milieu de terrain de 20 ans aurait émis le voeu de changer d’air en janvier et la formation du président Jean-Michel Aulas voudrait en profiter. Lyon serait même d’ores et déjà prêt à formuler une offre pour le prodige portugais.

Une offre pour Gedson Fernandes ?

En effet, d’après les informations divulguées par RMC Sport, Aulas et Juninho vont transmettre prochainement une offre au Benfica Lisbonne Gedson Fernandes. Les Gones apprécient énormément le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo et souhaiteraient tenter d’obtenir sa signature dans le cadre d’un prêt de six mois assorti d’une option d’achat.

Après avoir éliminé le club de Lisbonne de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais voudrait à présent lui chiper l’un de ses meilleurs espoirs. Toutefois, les négociations pourraient se compliquer au niveau du montant de la clause d’achat puisque le Benfica réclamerait au moins 40 millions d’euros pour Gedson Fernandes dont le contrat court encore jusqu’en juin 2023.