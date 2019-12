Mercato PSG : Prolongation, annonce imminente pour Marquinhos ?

Les négociations entre le PSG et le clan Marquinhos en vue d’une prolongation de contrat seraient arrivées à leur terme. La direction du Paris Saint-Germain devrait même communiquer prochainement sur le sujet afin d’en dévoiler la conclusion concernant l’avenir de son vice-capitaine.

Marquinhos, Verratti, futurs du PSG ?

A l’instar de son coéquipier Marco Verratti, Marquinhos est très attaché au Paris Saint-Germain. Arrivé sur la pointe des pieds en 2013 en provenance de l’AS Rome pour 31,4 millions d’euros et à l’âge de 19 ans, l’international brésilien est aujourd’hui un véritable cadre dans le vestiaire parisien. Et son statut de vice-capitaine en dit long sur la confiance que lui porte ses dirigeants.

Depuis le départ de David Luis en 2016, il forme avec son compatriote Thiago Silva l’une des meilleures paires défensives de la planète. Mais l'avènement de Thomas Tuchel à la place d'Unai Emery l'a fait dans une tout autre dimension avec un nouveau rôle au coeur du système de jeu du Paris Saint-Germain.

Chouchou de Thomas Tuchel et du Parc des Princes !

Toujours au service du collectif, le joueur de 25 ans s’est mué en milieu défensif depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc en 2018. Alors que le club de la capitale cherchait un digne successeur à Thiago Motta parti à la retraite, l'ancien de la Roma a une nouvelle prouvé son sens du devoir en répondant présent pour assumer le rôle de sentinelle. Il faut dire que le premier à avoir décélé les qualités d'un bon milieu défensif chez le Brésilien était Roland Courbis en 2017 sur RMC Sport. Et ses performances à ce poste inhabituel sont salués de tous.

Véritable chouchou du Parc des Princes, il est également très apprécié par son entraîneur qui ne tari pas d’éloges à son endroit. Même si son contrat actuel court jusqu’en 2022, de grosses formations européennes lui tournent autour depuis ces derniers mois, notamment le FC Barcelone, le Real Madrid et Manchester City. Nasser Al-Khelaïfi, le président de la formation francilienne, souhaite donc le blinder encore plus, histoire d’envoyer un message fort à tous ses prétendants. L’affaire serait quasiment bouclée aux dernières nouvelles.

Accord total entre Marquinhos et le PSG ?

En effet, d’après les renseignements recueillis par nos confrères du portail Le 10 Sport, « un accord global aurait été trouvé » entre le PSG et les représentants du natif de Sao Paulo en vue d’une prolongation. Le média sportif explique que si le clan du joueur refusait jusqu’à présent de signer le nouveau bail proposé par Leonardo et la direction du Paris SG, le dernier effort financier de Doha aurait fait mouche. Marquinhos devrait donc faire partie des joueurs les mieux payés du vestiaire du technicien allemand Thomas Tuchel, à l’image de Neymar, Kylian Mbappé, Thiago Silva et Edinson Cavani.

Toujours selon la même source, « l’officialisation de cette signature ne devrait plus tarder. » Un nouveau contrat qui serait aussi une récompense bien méritée pour un joueur qui n'a jamais triché sur le terrain et qui a su répondre toujours présent depuis son arrivée au Camp des Loges.

Un mariage parti pour durer encore pendant longtemps ?

Comme il ne cesse de le répéter lui-même depuis des années, le joueur formé à Sao Paulo FC se sent bien à Paris et pourrait s’inscrire dans la durée avec le Champion de France, pourquoi pas y faire tout le reste de sa carrière. « Oui, tranquillement. Si tout cela continue dans une bonne voie, si je continue à être heureux ici avec le projet, tout ce qu’on veut aller chercher, et l’admiration du public, pourquoi pas », avait-il lancé en novembre dernier lors d'un entretien accordé à l’AFP.