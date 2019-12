PSG Mercato : Leonardo aurait fixé une limite pour Lucas Paqueta.

Grand fan de Lucas Paqueta, qu’il avait recruté en janvier dernier lorsqu’il était membre de la direction de l’AC Milan, Leonardo voudrait faire venir le joueur de 22 ans au PSG. Et face à l’intransigeance de ses anciens collaborateurs milanais, le directeur sportif du Paris Saint-Germain se serait fixé une limite à ne pas franchir dans ce dossier.

L’AC Milan vraiment disposé à laisser filer Lucas Paqueta ?

Pour le mercato hivernal, qui s’ouvre dans quelques heures, Leonardo voudrait attirer un milieu de terrain supplémentaire afin d’équilibrer davantage le groupe de Thomas Tuchel. Après avoir arraché Lucas Paqueta à Flamengo il y a un an pour l’envoyer à l’AC Milan, le patron du recrutement du PSG souhaiterait à présent le récupérer dans la capitale française.

Et la situation financière du club lombard, qui vient de rapatrier Zlatan Ibrahimovic, pourrait rendre possible un transfert de l’international brésilien. Mais les Rossoneri ne comptent pas se laisser plumer dans ce dossier. D’après Sport Mediaset, l’AC Milan a notamment refusé l’offre contenant un chèque de 10 millions d’euros plus Julian Draxler, en échange de Lucas Paqueta.

Pas plus de 20 M€ pour le PSG ?

Selon les informations de Calciomercato, les décideurs milanais exigeraient tout au moins 40 millions d’euros pour se séparer du jeune brésilien cet hiver. Mais le média sportif assure que pour le moment, Leonardo ne compte pas s’aligner sur ce montant et aurait fixé son plafond à 20 millions d’euros dans ce dossier.

Calciomercato ne précise pas cependant si ces 20 millions d’euros inclus Julian Draxler.