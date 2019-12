Mercato PSG, Real Madrid : Déjà un accord pour Karim Benzema ?

Ce lundi matin, la presse espagnole a annoncé que le PSG, le Bayern Munich et la Juventus Turin suivraient de très près la situation de Karim Benzema au Real Madrid alors qu’il ne lui reste plus qu’un an et demi de contrat. De son côté, l’ancien attaquant de l’OL serait déjà parvenu à un accord pour la suite de sa carrière.

Karim Benzema très loin d’un départ du Real Madrid ?

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin durant l’été 2018, Karim Benzema a pris encore plus de volume au Real Madrid. Attirant davantage de lumière sur lui. S’il a parfois été contesté par le passé par la presse et les supporters, l’international français de 32 ans règne désormais en patron sur l’attaque de la Maison Blanche.

Mais le joueur formé à l’OL ne possède lus qu’une année et demie de contrait dans la capitale espagnole. Et d’après les informations du journal AS, le Paris Saint-Germain l’aurait noté et se tiendrait à l’affût en vue d’un éventuel transfert. Seulement, le natif de Lyon serait encore très loin d’un départ de chez les Merengues. Son sort serait même déjà scellé.

Un nouveau contrat jusqu’en juin 2022 ?

En effet, selon le journal Marca, Benzema serait sur le point de prolonger son contrat d'une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2022. Florentino Pérez, le président de la formation madrilène, et l’entourage du joueur auraient trouvé un accord total pour le renouvellement. Une nouvelle signature assortie d'une belle revalorisation salariale selon Marca.

L’officialisation de la bonne nouvelle pourrait intervenir l'été prochain.