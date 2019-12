AS Monaco : Robert Moreno réfute l'idée d'un manque d'expérience

Présenté officiellement par l'AS Monaco lundi soir lors d'une conférence de presse, Robert Moreno est revenu sur son choix de s'engager avec le club de la Principauté. Et a tenté par la même occasion de rassurer les sceptiques s'inquiétant de son inexpérience au plus haut niveau.

Robert Moreno a beaucoup appris en tant qu'adjoint

Le nouvel entraîneur de l'AS Monaco a vécu une première journée bien remplie. Aux commandes de son équipe du côté de La Turbie dans l'après-midi pour son premier entraînement, l'Espagnol de 42 ans a ensuité été présenté à la presse en début de soirée.

Se déclarant tout à fait prêt à prendre en main la destinée d'un club aussi prestigieux que l'AS Monaco et affirmant que "devenir entraîneur principal a toujours été son rêve", l'ancien adjoint de Luis Enrique a bien sûr été interrogé sur ce rôle de coach numéro un qu'il va réellement découvrir sur le Rocher.

"Passer numéro un va changer peu de choses pour moi. Les neuf années pendant lesquelles j'ai été assistant, j'ai participé à tous les processus de décision, avec pour seule différence que la face visible était quelqu'un d'autre. Ce sera à moi d'être face aux médias, de faire les causeries, d'être exposé, mais, pour le reste, je vais continuer à analyser les matches et les adversaires. Cela change très peu. Je me sens très à l'aise dans cette fonction. J'aime parler avec mes joueurs, communiquer mes idées", a affirmé avec détermination l'éphémère sélectionneur de l'Espagne dans des propos rapportés par L'Equipe.

Robert Moreno entamera son aventure à la tête de l'ASM samedi après-midi contre le Stade de Reims en Coupe de France.