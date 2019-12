Bordeaux - Mercato : Du lourd dans le viseur de Paulo Sousa !

Ce n'est plus un secret, les Girondins de Bordeaux veulent attirer un attaquant lors du mercato hivernal. Bien conscient de ce qu'il manque à son équipe pour viser plus haut, Paulo Sousa a soufflé les noms de deux de ses anciens joueurs à ses dirigeants.

Paulo Sousa souhaite relancer la carrière de ses anciens protégés

Les pistes offensives se multiplient du côté de Bordeaux à quelques heures de l'ouverture d'un mercato qui s'annonce mouvementé en Gironde. Alors que l'option amenant à Olivier Giroud semble irréalisable au vu des possibilités (Inter Milan, Juventus Turin, OL) qui s'offrent à l'actuel meilleur buteur des Bleus et surtout de son envie profonde d'évoluer en Italie, trois joueurs seraient particulièrement dans le viseur de Paulo Sousa, le coach du club au scapulaire.

Après le Colombien Yoni Gonzalez, que Benfica souhaiterait prêter pour six mois après l'avoir acheté à Fluminense, ce sont désormais les noms de deux avants-centres bien connus de Sousa qui sont avancés par Girondinfos. En effet, après les avoir respectivement dirigés du côté de la Fiorentina et du Maccabi Tel-Aviv, l'entraîneur portugais ne serait pas contre avoir de nouveau sous ses ordres Nikola Kalinic et Munas Dabbur.

Auteur d'une excellente saison en 2016-2017 avec la Fiorentina (20 buts inscrits toutes compétitions confondues), le costaud Nikola Kalinic s'est depuis perdu en chemin et a connu trois club en trois ans. Actuellement prêté à l'AS Rome par l'Atletico de Madrid mais très peu utilisé par Paulo Fonseca (4 petites apparitions en Serie A), l'international croate (42 sélections, 15 buts) a besoin de se relancer.

L'Israélien Munas Dabbur est également en grosse difficulté du côté du FC Séville puisqu'il n'a du temps de jeu qu'en Ligue Europa. Plutôt performant d'ailleurs dans cette compétition avec ses 3 réalisations et ses 2 passes décisives, l'ancien du RB Salzbourg (72 buts en 128 matches) n'a en revanche jamais été titularisé en Championnat.

Charge désormais aux dirigeants bordelais de répondre aux souhaits de leur entraîneur...