LOSC - Mercato : Le Stade Rennais contre-attaqué ?

Tandis que le Stade Rennais se serait récemment positionné sur l'une de ses pépites, le LOSC n'est pas en reste et ciblerait un très jeune latéral du club breton voué à un départ cet hiver.

Les latéraux, le gros point noir du LOSC

Apparu une seule fois en Ligue 1 depuis le début de la saison, le défenseur central ou milieu défensif sénégalais Cheikh Niasse (19 ans) aurait pourtant tapé dans l'oeil de trois clubs européens, dont le Stade Rennais.

Déjà bien occupé par les dossiers Boubakary Soumaré et Thiago Maia, les dirigeants nordistes ne seraient toutefois pas disposés à laisser partir le capitaine des U19 lillois, arrivé à l'âge de 16 ans au centre de formation.

Ils seraient en revanche beaucoup plus désireux de recruter un défenseur latéral lors du mercato puisque Domagoj Bradaric, Reinildo, Zeki Çelik et Jérémy Pied n'ont pas vraiment donné satisfaction à leur entraîneur Christophe Galtier depuis le mois d'août.

C'est ainsi que le 10sport révèle que le LOSC pourrait se positionner sur Sacha Boey, le jeune arrière droit du Stade Rennais. Arrivé en 2015 en Bretagne, le natif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) est apparu pour la première fois en Ligue 1 en toute fin de saison dernière et a été sollicité à six reprises par Julien Stéphan depuis l'entame de l'exercice 2019-2020, celui-ci l'ayant même titularisé lors des deux dernières rencontres sans enjeu de Ligue Europa contre le Celtic Glasgow et la Lazio Rome.

Enclins à prêter l'international U20 lors de la deuxième partie de la saison afin que celui-ci accumule de l'expérience, il n'est cependant pas certain que les dirigeants rennais veuillent renforcer un rival pour une place sur le podium de Ligue 1.