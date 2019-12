PSG Mercato : Ce serait déjà fait pour Christian Eriksen !

Christian Eriksen, en fin de contrat à Tottenham, sera sans aucun doute l’un des plus gros tubes de l’été prochain. Outre le PSG, plusieurs autres grosses formations européennes seraient également sur les rangs pour récupérer le milieu de terrain danois. Et du côté de l’Angleterre, les Spurs ne se feraient plus d’illusions dans ce dossier.

Le départ de Christian Eriksen déjà acté à Tottenham ?

Présent en conférence de presse après la victoire face à Brighton (2-1), José Mourinho s’est exprimé sur l’avenir de Christian Eriksen en déclarant qu’il sait déjà ce qu’il adviendra pour le milieu de terrain danois dont le contrat avec Tottenham expire le 30 juin prochain.

« Je connais son avenir. En tout cas, je pense le connaître, car sa communication avec moi est totalement ouverte et honnête. On se fait confiance. La seule chose que je peux donc vous dire est que je sais ce qu'il va faire. Mais je ne serais pas celui qui en parlera », avait lancé l’entraîneur des Spurs.

Sauf énorme revirement de dernière minute, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam devrait quitter librement les rangs du club londonien pour rejoindre une nouvelle équipe. Sur les traces du milieu offensif de 27 ans depuis des années, le PSG espère pouvoir le convaincre de rallier la capitale française l’été prochain. Et selon un proche de Mourinho, Christian Eriksen devrait bel et bien quitter la formation londonienne au terme de la saison.

Quelle destination pour Christian Eriksen ?

« Peut-être est-il possible de voir la potion magique que Mourinho a inventée pour gérer positivement les derniers mois de la présence d’Eriksen. Mais son départ à zéro euro est pratiquement certain, pour le bien du collectif », a déclaré Eladio Parames, un ami d’enfance du Special One, dans les colonnes du tabloïd britannique The Sun. Malgré toutes les tentatives de ses dirigeants et de son nouveau manager, l’international danois serait donc resté ferme.

Aux dernières nouvelles, Manchester United et le Real Madrid seraient les principaux challengers du PSG dans ce gros coup à 0 euro.