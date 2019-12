OGC Nice - Mercato : Un renfort au milieu demandé par Vieira

Cela risque de pas mal bouger du côté de l' OGC Nice à partir de ce mardi soir minuit et l'ouverture du mercato d'hiver. Décevante lors de la première partie de saison, l'équipe de Patrick Vieira devrait se renforcer et le coach des Aiglons sait très bien ce qu'il veut.

Patrick Vieira attend l'arrivée d'un technicien

Faible défensivement et miné par les blessures dans ce secteur depuis l'entame de l'exercice 2019-2020, l' OGC Nice - déjà renforcé par l'arrivée de Riza Durmisi - pourrait bien recruter un autre défenseur lors du mois de janvier. D'ailleurs, le nom de Mehdi Zeffane, l'ancien joueur de l' OL et du Stade Rennais, circule dernièrement autour du club présidé par Jean-Pierre Rivière.

Pourtant, ce n'est pas derrière que l'entraîneur Patrick Vieira souhaiterait améliorer son équipe - même s'il ne l'exclut pas - mais plutôt au milieu de terrain, comme il l'a indiqué lors de la reprise de l'entraînement dimanche.

"On a identifié les profils avec les dirigeants, j’espère que ça se dénouera assez vite. Le plus tôt sera le mieux. On a encore besoin d’expérience pour mieux gérer nos matchs, de s’améliorer dans les trente derniers mètres, dans la dernière passe, la créativité. Ensuite, au vu des blessures, reste à savoir si on aura besoin de quelqu’un derrière aussi", a expliqué le technicien des Aiglons.

Très critiqué récemment par Jonathan MacHardy sur RMC pour la pauvreté du jeu proposé par l' OGC Nice, Patrick Vieira a donc bien conscience qu'un élément capable d'améliorer le niveau technique de l'équipe ne serait pas de trop.

Reste à savoir si les dirigeants niçois arriveront à dénicher la perle rare...