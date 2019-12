Mercato PSG, Real : Ronaldo et Modric, 2 bombes pour l’été 2020 ?

Cristiano Ronaldo et Luka Modric au PSG pour un dernier gros contrat avant de raccrocher les crampons ? Selon la presse espagnole, c’est l’énorme coup de tonnerre qui se préparerait dans la capitale française pour le prochain mercato estival.

Ronaldo et Modric au PSG la saison prochaine ?

Selon le très sulfureux média espagnol Diario Goal, le Paris Saint-Germain pourrait compter dans ses rangs deux Ballons d’Or la saison prochaine, Cristiano Ronaldo et Luka Modric. Arrivé à la Juventus Turin en 2018 après avoir tout gagné avec le Real Madrid en neuf années, Cristiano Ronaldo souhaiterait s’offrir un dernier gros challenge avant l’aventure hollywoodienne qu’il a dernièrement annoncé pour son après-football et le PSG serait l’une de ses destinations possibles.

De son côté, Modric est en fin de contrat le 30 juin prochain, et peut donc s’engager librement avec le club de son choix. Plusieurs autres cadors européens comme l’Inter Milan sont également à l’affût sur ce dossier, mais le PSG tiendrait bien la corde pour l’accueillir la saison prochaine.

Un double gros coup en prévision d’un départ de Neymar ou Mbappé ?

En effet, avec les potentielles ventes de Neymar ou Kylian Mbappé, le PSG pourrait frapper très fort sur le marché des transferts de l’été 2020. Le média ibérique assure donc que la star portugaise de 34 ans et l’international croate du même âge seraient ciblés par Nasser Al-Khelaïfi et seraient même « proches » du PSG. Concernant l’actuel numéro 7 de la Juventus Turin, un juteux contrat assorti d’un salaire de 45 millions d’euros annuels l’attendrait déjà dans la capitale française depuis bien longtemps selon le Mundo Deportivo et La Gazzetta dello Sport.