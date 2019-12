OM Mercato : Trois joueurs sur le départ cet hiver ?

Le mercato hivernal de l’ OM pourrait surprendre. Alors qu’on l’annonce très calme, les dirigeants de l’ Olympique de Marseille pourraient se séparer de trois joueurs cet hiver.

OM : le Hertha Berlin toujours aux trousses de Kevin Strootman ?

Kevin Strootman serait le seul joueur dont l’ OM se séparerait volontiers en cas d’offre alléchante cet hiver. C’est vrai que le milieu défensif néerlandais n’a pas justifié son onéreuse arrivée de 28 millions d’euros (25 millions d’euros pour l’indemnité de transfert et 3 millions d’euros pour les bonus) et son gros salaire mensuel de 500 000 euros.

Prié de s’en aller dès le mercato estival passé, l’ancien joueur de l’AS Rome est cependant resté parce que l’écurie olympienne n’avait pas reçu de proposition convaincante. Mais cet hiver, en raison des prestations toujours pas convaincantes de Kevin Strootman, le dossier revient sur la table. Et un départ du Néerlandais soulagerait considérablement les finances de la formation olympienne qu’on sait dans le rouge.

Récemment annoncé à ses trousses, le Hertha Berlin se serait ensuite désisté pour pister un autre milieu défensif en difficulté avec Arsenal et Lucas Tousart, joueur de l' OL. Mais selon les informations obtenues par L’Équipe, le Hertha Berlin serait toujours attiré par l’ancien milieu défensif du PSV Eindhoven.

Pour les recruteurs de la formation de Bundesliga, Kevin Strootman serait une recrue de poids pour espérer finir à une place qualificative pour l'Europe. Reste à voir si les Allemands iront au bout de leur intérêt pour le Phocéen.

OM : Morgan Sanson en Premier League cet hiver ?

Morgan Sanson serait le second joueur susceptible de s’en aller de l’ Olympique de Marseille cet hiver, mais pas dans les mêmes conditions que Kevin Strootman. Si ce dernier doit s’en aller au regard de la politique de dégraissage salariale préconisée par Frank McCourt, l’ancien Montpelliérain, lui, servirait plutôt à renflouer les caisses de l’ OM.

Car en effet, Morgan Sanson est considéré comme l’un des joueurs à forte valeur marchande de la formation marseillaise. Un joueur aux trousses de qui sont annoncés Everton, désireux d’offrir des renforts à son nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, et Southampton.

Mais on voit mal André Villas-Boas, déjà opposé à tout départ cet hiver, se séparer du natif de Saint-Doulchard, un des Marseillais les plus en forme cette saison. Le quotidien sportif croit alors savoir qu’il serait plus raisonnable d’envisager un départ de Morgan Sanson non pas cet hiver, mais en fin de saison.

OM : Valère Germain vers un autre club de Ligue 1 cet hiver ?

Censé être la doublure de Dario Benedetto à la pointe de l’attaque de l’ Olympique de Marseille, Valère Germain ne manque pas de détermination. Mais force est de reconnaître que l’ancien Monégasque est loin d’être aussi performant que déterminé. Des insuffisances techniques qui apparaissent avec plus d’acuité quand il évolue seul en attaque.

C’est dire si André Villas-Boas n’aurait pas de sérieuses réserves à se séparer de Valère Germain. La source annonce d’ailleurs que plusieurs autres clubs de Ligue 1 sont très désireux d’attirer l’ex-attaquant de l’ OGC Nice. Un dossier qui ne manquerait pas d’occuper le devant de la scène olympienne en cas d’arrivée d’Olivier Giroud…

Or une arrivée hivernale d’Olivier Giroud est très peu probable. Si les difficultés ne doivent pas venir de Chelsea, où le buteur français n’est pas du tout un élément important, les recruteurs marseillais devraient encore surmonter deux gros obstacles. Il s’agit du salaire made in Premier League du champion du monde et de la concurrence pour sa signature.

Une signature qui intéresserait des clubs de Premier League, de Serie A, de Bundesliga et l’ OL en Ligue 1. L’ Olympique Lyonnais qui aurait même fait une priorité de ce dossier pour combler l’indisponibilité de Memphis Depay.