OM Mercato : Marseille tient la réponse de Metz pour Habib Diallo

Sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 1, à la mi-saison, Habib Diallo est proposé à l'entraineur de l' OM, notamment André Villas-Boas. Dès lors, Vincent Hognon, le coach du FC Metz a réagi pour clarifier le futur de son attaquant.

Habib Diallo du FC Metz à l' OM en janvier 2020 ?

L’ OM peut certes compter sur sa recrue estivale Dario Benedetto, auteur de 7 buts en 18 matchs disputés en Ligue 1 ou encore de Valère Germain, qui a marqué 2 buts en 16 apparitions en championnat, mais ne cracherait pas sur un 3e attaquant de pointe. Qui plus est, il est prolifique, contrairement à Germain en panne d'efficacité cette saison.

Auteur de 10 buts en Ligue 1 lors de la première moitié de l’exercice 2019-2020, Habib Diallo a fini 3e meilleur buteur à la mi-saison. Malgré la 17e place occupée par les FC Metz, l’attaquant a été décisif au point d’attirer des regards sur lui. Certains observateurs n'hésitent d'ailleurs pas à proposer l’avant-centre à l’ OM.

D’ailleurs, le journaliste Nicolas Filhol estime que l’Olympique de Marseille serait bien inspiré en se penchant sur le profil d’ Habib Diallo. Se mettant dans la peau de l’entraineur de l’ OM, le confrère avoue qu’il prendrait « un attaquant de pointe » cet hiver.

Tout en validant le profil de Boulaye Dia (attaquant du Stade de Reims) évoqué par L’Équipe, le cofondateur du site Football Club de Marseille songe au buteur du FC Metz, dont le profil « est aussi intéressant… », selon lui.

Vincent Hognon met son veto sur un éventuel transfert d' Habib Diallo !

Conscient de l’intérêt que suscite l’attaquant de 24 ans, Vincent Hognon a pris une décision sur l’avenir de ce dernier. Il ne souhaite pas perdre son meilleur atout offensif, car son équipe est menacée de relégation. « On ne m'a jamais parlé du départ d' Habib Diallo cet hiver », a-t-il fait savoir dans des propos rapportés par Le Républicain lorrain.

« Tout le staff technique avait insisté pour qu'il prolonge. Et on ne s'est pas trompé. Il va encore nous marquer des buts. Si on doit laisser partir Habib, ce ne serait vraiment pas un bon signal à envoyer », a expliqué l’entraineur des Messins, avant d’insister sur son souhait de conserver le buteur. « Non, non... il va rester », a-t-il prévenu.

L'international sénégalais est lié au club mosellan jusqu'en juin 2022 et vaut 10 M€ au moins, selon Transfermarkt.