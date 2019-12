OM Mercato : Le Stade de Reims lâche sa réponse pour Boulaye Dia

L’ OM, qui n’a certainement pas oublié les misères qu’il lui avait causées en match d’ouverture cette saison, voudrait signer Boulaye Dia cet hiver. Le Stade de Reims n’aurait pas mis une éternité pour répondre à l’intérêt des recruteurs de l’ Olympique de Marseille pour le jeune buteur.

OM mercato : Boulaye Dia dans le viseur ?

Brillant cette saison avec le Stade de Reims, Boulaye Dia s’est fait remarquer par plusieurs clubs dont l’ OM. Un club auquel il avait justement fait assez de mal cette saison en en étant la principale cause de la défaite contre les Rémois (0-2) en match d’ouverture de Ligue 1. L’attaquant d’à peine 23 ans avait en effet marqué 1 but et délivré 1 passe décisive.

Pour l’ OM, il serait d’autant plus intéressant de signer Boulaye Dia que Dario Benedetto peut toujours être indisponible (suspension ou blessure). Auquel cas l’ Olympique de Marseille ne pourrait pas vraiment compter sur Valère Germain, dont personne ne nie la détermination, mais pas la performance…

Stade de Reims : l’ OM déjà fixé pour Boulaye Dia ?

Mais il faut croire que la mission ne serait pas de tout repos pour l’ OM. Elle sera même impossible. Selon lephoceen, le Stade de Reims n'a aucunement envie de vendre Boulaye Dia lors du mercato hivernal.

Jean-Pierre Caillot et son staff estiment ne pas être dans le besoin de vendre des joueurs cet hiver. Pour la simple et bonne raison que le Stade de Reims serait à l’abri des soucis financiers suite aux ventes d'Édouard Mendy au Stade Rennais et de Björn Engels à Aston Villa lors du mercato estival.

Et comme pour ne même pas donner un brin d’espoir à l’ Olympique de Marseille, les dirigeants champenois et Boulaye Dia négocient actuellement une prolongation assortie d’une revalorisation. Sachant que le contrat du jeune buteur rémois court déjà jusqu'en juin 2022, Jacques-Henri Eyraud et son staff devraient tirer la conclusion.