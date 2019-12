Stade Rennais : Dembélé, Létang reçoit un soutien XXL du Barça !

En souffrance au Barça depuis son arrivée controversée en 2017, Ousmane Dembélé pourrait revenir se relancer dans son club formateur, le Stade Rennais. Si l’affaire pouvait paraître beaucoup trop compliquée pour les Bretons, Olivier Létang vient de recevoir un important soutien du côté même de la Catalogne.

Ousmane Dembélé persona non grata à Barcelone ?

Auteur de cinq petits matches durant la première moitié de saison en raison de blessures récurrentes, Ousmane Dembélé pourrait faire ses valises et quitter le FC Barcelone lors du marché des transferts qui s’ouvre à minuit. Arrivé en 2017 contre un chèque de 145 millions d’euros en provenance du Borussia Dortmund, l’attaquant français de 22 ans ne parvient toujours pas à s’imposer chez les Blaugranas.

Et comme annoncé dans les tuyaux depuis des mois, les Socios ne supportent plus la situation et réclament carrément le départ de l’ancien pensionnaire du Stade Rennais. Avec 22% des suffrages, Ousmane Dembélé est en tête des joueurs que les fans du Barça ne veulent plus voir dans le groupe d’Ernesto Valverde au retour de la trêve hivernale. 72,66% d’entre eux ne veulent même plus le revoir définitivement au Camp Nou selon un sondage du Mundo Deportivo.

Une aubaine pour le Stade Rennais ?

D’après les informations relayées par le journal madrilène AS, le Stade Rennais pourrait bien profiter de cette situation pour récupérer son ancien ailier. Le quotidien ibérique explique en effet que le président rennais Olivier Létang aimerait obtenir le prêt de Dembélé pour les six prochains mois avec la possibilité d’assurer 30% de son salaire. Un rêve « fou » selon Ouest France dans le but d’aider l’équipe de Julien Stéphan à viser une historique qualification en Ligue des Champions dans la seconde partie de saison.

Reste à savoir si le club catalan et le principal intéressé seront partants pour ce deal.