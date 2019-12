Mercato PSG, OL, OGC Nice : Leonardo fait un geste pour Draxler.

Placé sur la liste des transferts au PSG, Julian Draxler est dans le viseur de l’OL, de l’OGC Nice, du Hertha Berlin, mais également du FC Séville. Pas forcément enclin à retenir le milieu de terrain allemand, Leonardo aurait revu à la baisse son prix.

Julian Draxler cédé cet hiver par le PSG ?

Avec un salaire brut de 7,2 millions d’euros par an, Julian Draxler n’est pas inaccessible pour beaucoup de clubs de Ligue 1. À moins d’un prêt, l’hypothèse la plus crédible serait de voir l’international allemand de 26 ans rester au Paris Saint-Germain selon les informations de L’Equipe. Mais en France, l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas et l’OGC Nice du milliardaire britannique Jim Ratcliffe voudraient tenter ce gros coup durant ce mercato hivernal.

Si l’OL s’est vu refoulé avec son offre de prêt de six mois, les Aiglons, eux, n’ont pas encore formulés d’offre ferme. Mais les deux clubs de Ligue 1 devraient compter avec la concurrence du Hertha Berlin et du FC Séville. La formation berlinoise aurait même déjà transmis une première offre contractuelle de 4,5 millions d’euros annuels au numéro 23 du PSG. De son côté, la direction des Rouges et Bleus serait désormais disposée à revoir à la baisse ses prétentions financières pour Draxler. Une aubaine pour Lyon et Nice ?

L’OL et l’OGC Nice capable de s’aligner sur les exigences du PSG ?

En effet, d’après L’Equipe, Leonardo serait prêt à envisager un départ de l’ancien meneur de jeu de Schalke 04 en cas d’offre à hauteur de 25 millions d’euros, soit 5 millions d’euros de moins que ce que le Paris SG réclamait initialement pour son joueur.

Un montant qui ne devrait pas constituer un véritable obstacle pour les finances de l’OL et de l’OGC Nice.