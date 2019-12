OL Mercato : Un ancien du PSG à la place de Jeff Reine-Adélaïde ?

Pour combler l’absence de Jeff Reine-Adélaïde blessé pour le reste de la saison, le directeur sportif de l’ OL, Juninho aurait trouvé le profil idéal. Ce dernier serait un ancien joueur du PSG.

Juninho tiendrait le remplaçant idéal de Reine-Adélaïde à l' OL.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Jeff Reine-Adélaïde a été opéré. Et sa saison est d’ores et déjà terminée. Pour le remplacer dans le groupe de Rudi Garcia, Juninho aurait trouvé le joueur idéal, notamment un international qui a porté les couleurs du PSG pendant 7 saisons consécutives (2011-2018).

D’après les indiscrétions de Tuttosport, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais est aux trousses de Javier Pastore. Le dirigeant verrait le milieu offensif comme le joueur parfait pour suppléer la recrue estivale blessée à la mi-décembre, face au Stade rennais.

Selon la source, l’AS Rome, le club auquel l’Argentin est lié jusqu’à fin juin 2023, serait enclin à le céder à l’ OL cet hiver, en cas d’accord sur les termes de la transaction. Javier Pastore est également intéressé à l’idée de revenir en Ligue 1, une saison et demi après son départ de la capitale.

Surtout qu'il est souvent pointé du doigt pour ses récurrents soucis physiques. Rappelons qu'il n'a joué que 12 matchs toutes compétitions confondues, lors de cette première partie de la saison. Soit 8 en Serie A et 4 en Ligue Europa, pour 4 titularisations seulement. Autant dire que le natif de Cordoba n'est pas dans les plans du coach Paulo Fonseca. Mieux, il a laissé la porte ouverte au club rhodanien.

Javier Pastore fait-il un appel du pied à l' OL ?

« Un retour en France ? Je ne sais pas, il y a beaucoup d’équipes intéressantes comme Lyon qui est un club symbolique en France. Mais il y a d’autres équipes aussi », a-t-il lâché récemment sur Téléfoot. Une déclaration qui a vite été interprétée comme un appel du pied de Javier Pastore.

Transféré par le Paris Saint-Germain chez la Louve, pour environ 25 M€ en juillet 2018, le milieu offensif de 30 ans vaut désormais 15 M€. Cependant, la tendance serait plutôt à un prêt de Javier Pastore à l’ OL, avec une option d’achat. Mais il existerait par ailleurs trois obstacles dans ce dossier.

Trois obstacles dans le dossier Javier Pastore ?

Premièrement, l’ancien parisien est blessé à la hanche et n’a plus rejoué depuis le10 novembre 2019. Or, Juninho souhaite des joueurs prêts à intégrer immédiatement le groupe de Rudi Garcia, dès janvier 2020. Deuxièmement, le gros salaire de ce dernier, estimé à près de 4 M€ annuel est également de nature à doucher l’intérêt lyonnais. Troisièmement, la femme de celui qui est surnommé ''El Flaco'' ne serait pas enthousiaste à l'idée d'un retour de son cher mari en France.

OL ou OM ? le choix de Javier Pastore connu.

L'avantage pour l' OL dans le dossier Javier Pastore est que ce dernier a écarté toute possibilité de rejoindre Marseille. Même si le club phocéen n'a pas manifesté officiellement un quelconque intérêt pour ce dernier, il est d'ores et déjà disqualifié. « Jouer un jour à l’OM ? Non, Marseille jamais. On ne peut jamais savoir dans le foot, mais après, je ne ferme jamais la porte à une autre équipe », avait laissé entendre la cible de Juninho, sur TF1.

Il faut noter qu'en plus de Jeff Reine-Adélaïde, Memphis Depay est également opéré du genou (gauche) et forfait pour le reste de la saison. Il y a aussi Léo Dubois (lésion méniscale du genou gauche) et Youssouf Koné (entorse de la cheville) qui sont passés sur le billard. Le retour de ces deux arrières latéraux (droit et gauche) est fixé après janvier 2020.