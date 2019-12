Ex-FC Nantes - Mercato : Zidane et Klopp surveillent cet ancien Canari !

Cinquième de Ligue 1 à l'issue de la phase aller, le FC Nantes peut s'appuyer cette saison sur une défense de fer, malgré le handicap d'avoir perdu à l'intersaison son roc brésilien, Diego Carlos. Désormais au FC Séville, celui-ci pourrait bien d'ailleurs viser beaucoup plus haut dans le futur...

Estoril, Nantes, Séville : la progression constante de Diego Carlos

Concepteur de la très performante charnière centrale du FC Nantes composée de Nicolas Pallois et d'Andrei Girotto, Christian Gourcuff a parfaitement su s'adapter cet été au départ du patron défensif des Canaris entre 2016 et 2019, le Brésilien Diego Carlos.

Arrivé en 2016 en provenance d'Estoril (Portugal), le solide joueur de 26 ans s'était immédiatement imposé dans son nouveau club, disputant par la suite 108 matches en trois saisons passées du côté de la Beaujoire.

Excellent l'an dernier et devenu un cadre à part entière du club nantais, Diego Carlos avait fini par taper dans l'oeil du FC Séville, le club espagnol déboursant au final 15 millions d'euros en juillet dernier pour le recruter.

Et la progression du Brésilien n'est peut-être pas terminée puisque, grâce à ses très bonnes performances réalisées sous le maillot sévillan (il a débuté les 18 premières journées de Liga), deux géants du football européen le regarderaient avec attention.

En effet, si l'on en croit El Desmarque, le Real Madrid de Zinédine Zidane et le Liverpool de Jürgen Klopp ne seraient pas insensibles aux grandes qualités du natif de Barra Bonita, les deux hommes jugeant celui-ci tout à fait capable de s'imposer dans un grand club et d'apporter un plus à leur effectif respectif.

Le média britannique Metro affirme même que les Reds seraient prêts à mettre plus de 75 millions d'euros sur la table, soit le montant de la clause libératoire du joueur, afin de le recruter l'été prochain.