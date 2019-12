Mercato PSG, Liverpool : Le clan Jürgen Klopp répond à Leonardo !

Le 10 Sport a récemment annoncé que Leonardo aurait passé une heure au téléphone avec Jürgen Klopp afin de lui proposer de venir remplacer son compatriote Thomas Tuchel sur le banc du PSG dès l’été prochain. L’agent de l’entraîneur de Liverpool s’est exprimé sur son avenir.

Leonardo fan de Jürgen Klopp ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2021, Thomas Tuchel ne fait pas l’unanimité au PSG. Surtout depuis l’humiliation face à la classe biberon de Manchester United la saison dernière. De retour à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain, Leonardo voudrait ainsi se débarrasser du technicien allemand afin de confier les rênes de l’équipe parisienne à un manager d’un cran plus élevé.

Si les noms de Massimiliano Allegri (libre), Pep Guardiola (Manchester City), Zinédine Zidane (Real Madrid) et Mauricio Pochettino (libre) sont régulièrement associés au club de la capitale française, Leonardo, lui, travaillerait également sur la piste menant à Jürgen Klopp.

Une piste à oublier définitivement pour le PSG ?

Sur le banc de Liverpool depuis 2015, l’ancien coach du Borussia Dortmund fait un travail remarquable qui ne laisse personne indifférent. Et le PSG voudrait le convaincre de venir faire passer un cap à l’écurie française dès la saison prochaine. Seulement, l’homme de 52 ans, qui a récemment prolongé son bail jusqu’en 2024, ne compte pas quitter la Mersey de si tôt comme l’a ouvertement assuré son représentant.

« Jurgen adore le club et pour le moment, je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir de mieux que Liverpool. Et il ne voit pas non plus. Liverpool se positionne avec lui sur le long terme. Ils travaillent pour se garantir aussi un avenir. Des joueurs comme Mané, Van Dijk, Salah, ils vont tous prolonger ou l’ont déjà fait. Et bien sûr, le manager joue un grand rôle dans ces décisions », a expliqué Marc Kosicke au micro de la chaîne allemande Sport1.