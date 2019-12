PSG : Choupo-Moting fixe une condition pour un départ cet hiver.

Eric-Maxim Choupo-Moting est en fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain. A quelques heures de l'ouverture du mercato de janvier, l’attaquant de 30 ans serait désormais ouvert à un départ, mais à une seule condition.

Eric-Maxim Choupo-Moting finalement prêt à partir ?

Barré par une rude concurrence et donc très peu utilisé par son entraîneur Thomas Tuchel, Eric-Maxim Choupo-Moting va devoir prendre une décision pour la suite de sa carrière. Libre à compter de l’été prochain, l’international camerounais, qui compte garnir son palmarès, ne veut pas forcément quitter le PSG à six mois de la fin de son engagement. Mais face à la réalité du terrain, l’ancien joueur de Stoke City n’exclut plus aucune option pour son avenir.

En effet, d’après les informations du journal L’Equipe, l’ex-buteur de Schalke 04 ne serait pas forcément porté sur un départ, mais il pourrait clairement envisagé cette option durant le marché de janvier. Surtout s’il y a un club assez fou pour lui transmettre une offre « incroyable » en provenance du Qatar ou de la Chine. De son côté, le PSG ne devrait faire aucune objection si une telle situation se présentait.

En Turquie, Fenerbahçe serait toujours très chaud pour récuperer le numéro 17 du PSG en janvier.