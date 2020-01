Mercato OM: Edinson Cavani et Gonzalo Higuain, les rêves de 2020

L’ OM est dauphin du PSG au bout d’une excellente première partie de saison. Si le club arrive à engager Edinson Cavani ou (et) Gonzalo Higuain, il pourrait aller titiller le Paris Saint-Germain qui fait seul la course en tête en Ligue 1.

Edinson Cavani et Gonzalo Higuain à l' OM ?

Avec 38 points au classement de Ligue 1 pour la seule première partie de la saison, la moisson a été abondante pour l’ OM. La deuxième place du club, les fans marseillais aimeraient ne pas la perdre jusqu’au soir de la 38e journée de Ligue 1. Voilà qui devrait obliger la direction à enrichir son effectif qui est, il faut le reconnaitre, une des belles surprises de la saison. Mais l’ Olympique de Marseille doit faire comme le PSG, il doit commencer à rêver grand. C’est d’ailleurs plus que jamais le moment pour Frank McCourt qu’on dit milliardaire de faire parler son argent. Et s’il ne sait pas comment faire pour consolider la place si chèrement acquise par André Villas-Boas en 2019, il peut se fier au propos tenu par Jean-Charles De Bono sur FC Marseille.

Jean-Charles De Bono, un doux rêveur contagieux

L’ancien sociétaire de l’ OM estime que les recruteurs doivent diriger leurs regards vers deux joueurs sud-américains considérés comme en fin de carrière par leurs clubs, mais qui en réalité sont encore de grands tueurs devant les buts. Il a cité les noms de Edinson Cavani du club rival le Paris Saint-Germain et Gonzalo Higuaine. Même si le premier est une légende du club de la capitale, son image et surtout les frustrations qu’il subit cette saison peuvent servir les intérêts de l’ Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal. La direction marseillaise peut jouer sur les susceptibilités d’ Edinson Cavani qui pourrait avoir des comptes à régler avec ses dirigeants. Ces derniers n’ont désormais d’yeux que pour Kylian Mbappé et Neymar. Mais en réalité, Marseille ne pourrait même pas payer le salaire de l’Uruguayen qui s’élève à 10.400.000 EUR par saison, sauf peut-être s’il signe gratuitement dans ce club.

Gonzalo Higuain est l’autre joueur que l’ancien footballeur rêverait de voir débarquer au club phocéen, bien que recruter ces deux éléments simultanément semble s’inscrire dans l’ordre de l’impossible pour l’ OM. Mais il est gratuit de rêver et il s’y livre à cœur joie au cas où Frank McCourt voudrait se permettre une petite folie. Et puis dans le football c’est connu, plus un club investit dans des joueurs surs, plus il arrache de meilleurs résultats. Le cas du PSG est d’ailleurs le parfait exemple. Alors qu’il terminait ses saisons parfois après la 10e place au classement de Ligue 1 Conforama, Paris est aujourd’hui un leader incontesté du championnat français depuis l’intense investissement réalisé par ses dirigeants lors des mercatos consécutifs à leur prise de contrôle du club. Une méthode qui devrait d’ailleurs inspirer l’américain, même s’il n’a pas les moyens aussi illimités que ceux des Qataris.

Mercato OM : Ce que doivent faire les Phocéens

Jean-Charles De Bono souhaite bien entendu que l’effectif d’ André Villas-Boas reste dans l’état actuel s’il ne peut s’enrichir de ces joueurs indiscutables. Ses « voeux pour 2020 ? » sont qu’il n’y ait pas « de blessures. Pas de transferts », à part les joueurs non utilisés par André Villas-Boas « comme Sertic, Germain ou Lopez. » Sauf qu’une hyper utilisation des mêmes joueurs ne peut que les prédisposer à des blessures, d’où la nécessité pour le club d’anticiper lors de ce mercato.

Le milieu de terrain olympien de 1980-1985 rêve peut-être trop grand, mais une réalisation de ces deux coups peut faire pousser des ailes à l’ Olympique de Marseille. Le club pourrait alors même discuter le titre de cette saison avec son rival le Paris SG. Que dire de la ruée vers la Ligue 1 que provoquerait un tel séisme au mercato hivernal ? Tous les fans démobilisés de la Ligue 1 par l’hyper domination du championnat par les Parisiens retrouveraient sans aucun doute l’envie de voir les matchs.

Le délice des rêves de fin d'année, bonne année 2020

Le 31 décembre est le jour propice pour rêver et c’est gratuit. Alors pourquoi pas ? Bonne année 2020 à tous et à vos proches.