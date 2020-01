Stade Rennais Mercato : Le départ d'un indésirable officialisé

Comme attendu un attaquant devenu indésirable a quitté le Stade Rennais. Mardi, le club breton a en effet annoncé la résiliation du contrat du joueur d’un commun accord.

Le départ d’un flop officialisé au Stade Rennais.

Le Stade Rennais n’a pas attendu une offre pour se débarrasser de l’un des plus gros flops de son histoire. Le club d'Olivier Létang a en effet officialisé le départ de Diafra Sakho. L’attaquant sénégalais n’entre pas dans les plans de jeu de Julien Stéphan et a été libéré par la direction des Rouge et Noirs.

Le Stade Rennais a annoncé la nouvelle via un communiqué rendu officiel mardi. Dans la note, Rennes annonce la résiliation du contrat de l’attaquant de 30 ans d’un commun accord. La direction rennaise remercie également Diafra Sakho « pour sa participation et son engagement professionnel et humain ». Le tout sans oublier de lui souhaiter « le meilleur dans ses projets futurs ».

Recruté en janvier 2018 contre 8 millions d’euros, Diafra Sakho n’a joué que 15 matches avec son nouveau club. L’ancien joueur de West Ham n’avait pas encore disputé la moindre minute cette saison avec les Rouge et Noir. Son contrat à Rennes expirait l’été prochain. Libre, l’attaquant sénégalais peut désormais s’engager avec le club de son choix.

Diafra Sakho parti, Julien Stéphan attend toujours son renfort offensif. L’entraîneur rennais avait récemment fait part de son envie de recruter un nouvel attaquant. Le front de l’attaque rennaise est quelque peu sevrée depuis les départs d’Hatem Ben Arfa ou encore Ismaïla Sarr l'été dernier.