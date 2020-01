LOSC : Une fin d'année 2019 cauchemardesque pour Yusuf Yazici !

Yusuf Yazici, la deuxième recrue la plus onéreuse de l'histoire du LOSC, n'aura pas vécu la première moitié de saison qu'il espérait. Pas franchement convaincant sur le terrain et gravement blessé dernièrement, un nouvel évènement négatif vient en plus de toucher le Turc...

Yusuf Yazici vit une période bien compliquée !

Recrue la plus chère de l'histoire du LOSC - 17,5 millions d'euros en provenance de Trabzonspor - avant l'arrivée de Renato Sanches fin août pour 20 millions, Yusuf Yazici était très attendu par les supporters des Dogues. Jeune et talentueux, l'international turc (19 sélections, 1 but) avait une très bonne réputation dans son pays et il était censé apporter une plus-value technique à l'équipe de Christophe Galtier.

Si son pied gauche est incontestablement un très gros atout, Yazici ne s'est pas encore imposé au sein de l'effectif nordiste (13 titularisations pour un bilan de 1 but et de quatre passes décisives) et avait même perdu sa place dans le 11 en fin d'année.

Mais le pire ne s'était pas encore produit pour le joueur de 22 ans, qui a eu le malheur de se blesser gravement au genou à Monaco lors du dernier match de 2019. Touché sérieusement au ligament antérieur du genou droit, il a dû se faire opérer la semaine dernière en Italie et devrait être absent jusqu'à la fin de la saison.

Et ce n'est pas tout pour l'infortuné Yazici - actuellement en convalescence à Rome - puisqu'il vient d'apprendre que son domicile lillois avait été cambriolé ces derniers jours, lui causant la perte d'objets de valeur et de sa voiture selon une information du média turc Skor.

Voilà un joueur qui ne doit pas être mécontent de voir l'année 2020 débuter...