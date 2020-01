FC Nantes Mercato: Un Brésilien pour oublier l'échec Nakoulma

Cinquième de Ligue 1 à l'issue de la phase aller, mais bien conscient qu'il sera difficile de tenir cette position jusqu'à la fin de la saison sans un ou plusieurs renforts offensifs, le FC Nantes active ses réseaux depuis quelques jours. Et les choses semblent sensiblement s'accélérer !

Les dirigeants du FC Nantes ont de la concurrence

Alors que le mercato vient officiellement d'ouvrir ses portes, le FC Nantes est l'un des clubs de Ligue 1 qui apparaît le plus dans les rumeurs de transfert. Sur la piste d'un défenseur latéral, les dirigeants des Canaris cherchent également à renforcer l'effectif sur le plan offensif.

C'est ainsi que plusieurs pistes ont été évoquées dernièrement, à l'image de celles menant à Yohan Boli (Saint-Trond), Mauro Manotas (Dynamo de Houston), Guy Mbenza (Stade tunisien) ou encore Kevin Quevedo (Alianza Lima).

Le FC Nantes avait également dans l'esprit de faire revenir en Loire-Atlantique le Burkinabé Préjuce Nakoulma, qui avait passé un an et demi sur les bords de l'Erdre entre janvier 2017 et août 2018. Mais cette piste s'est brutalement refermée avec la signature de ce dernier du côté d'Orléans en Ligue 2.

Mais le président Waldemar Kita et ses collaborateurs ne désespèrent pas de dénicher l'homme tant recherché et viennent d'activer une nouvelle option selon Foot Mercato, en la personne de Matheus Cunha, le jeune Brésilien (20 ans) du RB Leipzig. Peu utilisé cette saison du côté de l'Allemagne, l'attaquant pourrait être prêté cet hiver et Nantes ne serait pas contre l'accueillir pendant six mois.

Problème, les Canaris ne sont pas les seuls sur le coup puisque l'ASSE est également sur les rangs depuis plusieurs jours et que deux clubs espagnols seraient également intéressés.

La bataille pour récupérer l'international Espoir risque donc de faire rage...