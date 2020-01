AS Monaco - Mercato : Benjamin Henrichs a pris sa décision !

L'épisode de l'entraîneur étant désormais réglé, l'AS Monaco va pouvoir désormais s'atteler à modifier son effectif lors du mercato. Si des arrivées sont attendues, quelques départs sont également évoqués, et notamment celui de Benjamin Henrichs. Celui-ci aurait d'ailleurs pris une grande décision...

Benjamin Henrichs sait désormais ce qu'il veut !

C'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir à l' AS Monaco avec l'arrivée sur le banc de l'Espagnol Robert Moreno en lieu et place de Leonardo Jardim. L'ancien sélectionneur intérimaire de l'Espagne va tenter de replacer le club de la Principauté sur le devant de la scène, et ce dès la deuxième moitié de la saison.

Mais avec quels joueurs le fera-t-il ? Quelques mouvements sont attendus sur la Côte d'Azur, tant dans le sens des arrivées que des départs. Alors qu'un défenseur central est fortement recherché (Jean-Clair Todibo ?), certains départs pourraient également avoir lieu.

Si celui de Jermerson semble être plus que probable au vu de sa situation contractuelle, l'exode de Benjamin Henrichs est moins certain, malgré l'intérêt prononcé du RB Leipzig pour l'international allemand (3 sélections).

Mais cette incertitude ne semble toutefois plus exister au vu des dernières informations rapportées par un journaliste de Sky Germany, Hannes Jakobi, qui révèle que le défenseur ou milieu de terrain de l'ASM souhaiterait à tout prix rejoindre l'actuel leader du Championnat d'Allemagne.

Trop peu utilisé à son goût depuis son arrivée en France en 2018 (4 titularisations en Ligue 1 cette saison - fiche de Binjamin Henrichs), l'ancien du Bayer Leverkusen aurait donc fait son choix et un accord aurait même été trouvé entre les représentants du joueur et les dirigeants de Leipzig.

Reste maintenant à ces derniers de sortir le carnet de chèques, Henrichs ayant été acheté 20 millions d'euros par Monaco il y a un an et demi.