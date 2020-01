Arsenal - Man United (2-0) : Pépé réveille les Gunners, les notes

Sans victoire à domicile en Premier League depuis le 6 octobre dernier, Arsenal a repris sa marche en avant en battant un Manchester United toujours autant sur courant alternatif. Premier buteur et impliqué sur la seconde réalisation, Nicolas Pépé a été le grand artisan du succès de la formation de Mikel Arteta.

Arsenal : La grande performance de Nicolas Pépé

Nicolas Pépé (8) : l'ancien du LOSC a réalisé une première mi-temps de très haut niveau. Aligné d'entrée de jeu pour la première fois par son nouveau coach, il a fait passer 45 premières minutes très difficiles à Luke Shaw. Bien placé et propre techniquement sur son ouverture du score, il aurait pu s'offrir un magnifique doublé, mais sa frappe a heurté le poteau de David De Gea (38e). Pour conclure son show, c'est lui qui tire le corner sur le deuxième but. Un peu court physiquement, il s'est montré plus discret après le repos, mais le principal était fait.

Sokratis Papastathopoulos (7) : de retour de blessure, le guerrier grec a solidifié le secteur défensif de son équipe. Auteur de jaillissements incisifs dans les pieds des attaquants mancuniens, il ne les a pas laissés respirer et a largement pris le dessus sur eux, notamment au cours d'une première mi-temps où il n'a quasiment pas perdu un duel. Il s'est même transformé en renard des surfaces à la 43e en reprenant de près une tête d'Alexandre Lacazette repoussée par De Gea. Du très costaud.

David Luiz (7) : le Brésilien est resté dans la lignée de sa grosse performance réalisée contre Chelsea dimanche dernier. Toujours aussi impliqué et motivé, il est l'un des moteurs de ce nouvel Arsenal. Impeccable défensivement, il a également démontré que sa relance était toujours l'un de ses gros points forts. En très grande forme.

Alexandre Lacazette (6) : sa discrétion en début de match était inquiétante, mais l'international français a très vite haussé son niveau. Très fort dos au but, que ce soit dans ses prises de balle ou ses déviations pour ses partenaires, l'avant-centre d'Arsenal a souvent pris le dessus sur Harry Maguire. Auteur de la déviation de la tête qui a contraint De Gea à repousser le cuir sur Sokratis (43e), Lacazette a également été précieux de par son pressing tout terrain. Seul bémol, il lui a manqué de l'efficacité et de la lucidité devant le but (32e et 78e). Très satisfaisant tout de même.

Granit Xhaka (6) : absent contre Chelsea, le retour de l'ex-capitaine d'Arsenal a fait beaucoup de bien à son équipe. Plus juste techniquement qu'un Mattéo Guendouzi, il a dicté le tempo de la rencontre. Complémentaire de Lucas Torreira, son partenaire au milieu de terrain, le Suisse reste un joueur important de sa formation malgré la perte de son brassard et ses envies de départ.

Les autres joueurs d'Arsenal

Bernd Leno (6) ; Ainsley Maitland-Niles (6) ; Sead Kolasinac (6) ; Lucas Torreira (6) ; Mesut Özil (6) ; Pierre-Emerick Aubameyang (5)

Manchester United : Jesse Lingard hors sujet

Jesse Lingard (3) : titularisé pour la neuvième fois de la saison en Premier League, l'international anglais a traversé cette rencontre tel un fantôme. Jamais dangereux pour la défense d'Arsenal, il a touché très peu de ballons et n'en a rien fait lorsqu'il l'a eu dans les pieds. Pas une seule fois décisif cette saison en Championnat, il a été remplacé à la 58e minute par Andreas Pereira. Très décevant.

Luke Shaw (3) : le latéral gauche de MU a énormément souffert dans son duel face à Nicolas Pépé. Beaucoup trop loin de l'Ivoirien sur le but inscrit par ce dernier, il a également souvent été mis hors de position. Quant à son apport offensif, il a été tout simplement inexistant.

Harry Maguire (4) : le capitaine des Red Devils a passé une bien mauvaise soirée au contact de Lacazette. Dans l'incapacité de lui prendre le ballon lorsque le Français était dos au but, il a aussi à plusieurs reprises laissé le Français se retourner, comme à la 32e où il s'est fait mystifier dans la surface. Impliqué sur le but de Pépé en couvrant le passeur décisif Sead Kolasinac sur la passe en profondeur de Pierre-Emerick Aubameyang. S'est néanmoins quelque peu ressaisi en seconde période.

Anthony Martial (5) : brillant depuis plusieurs semaines, l'attaquant français a été invisible lors du premier acte, à l'image de ses partenaires offensifs. En revanche, il s'est montré bien plus inspiré après la pause. Difficilement arrêtable lorsqu'il décide de partir en dribble, il a de nouveau montré sa magnifique technique dans les petits périmètres et a plusieurs fois pu pénétrer dans la surface de réparation ballon au pied. Dommage que ses coéquipiers n'aient pas suivi le mouvement...

Fred (5) : le Brésilien a été le meilleur joueur de son équipe ce jeudi soir. Sans faire des choses exceptionnelles, il a su se montrer actif et disponible, notamment en seconde période. Auteur d'une belle frappe stoppée par Bernd Leno (55e), le milieu relayeur était cependant trop seul pour pouvoir réellement peser sur cette rencontre.

Les autres joueurs de Manchester United

David De Gea (4) ; Aaron Wan-Bissaka (4) ; Victor Lindelöf (5) ; Nemanja Matic (4) ; Marcus Rashford (3) ; Daniel James (3)