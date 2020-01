ASSE - Mercato : Denis Bouanga fait une annonce sur son avenir

Denis Bouanga a fait le point sur ses six premiers mois à l’ ASSE. Il en a profité pour évoquer son avenir à Saint-Étienne, où il a débarqué à l’été 2019 afin de progresser, selon lui.

Pourquoi Denis Bouanga change-t-il autant de clubs ?

Sollicité par l’ ASSE alors qu’il était encore au FC Lorient, Denis Bouanga avait préféré signer au Nîmes Olympique en juillet 2018. Mais après une seule saison chez les Crocos, il a finalement rejoint les Verts en juillet 2019. Il a fait l’objet d’un transfert estimé à 4,5 M€. Lors de sa signature, l’attaquant avait laissé entendre qu’il est venu à l’ ASSE pour franchir un palier.

« Mon choix était fait depuis le début (du mercato estival, ndlr). J’avais l’intention de venir à Saint-Étienne. Ici, à l’aide du staff et du collectif, je peux passer ce cap », avait-il déclaré. Et après une demi-saison chez les Verts, le polyvalent joueur offensif se dit « épanoui ».

« Je ne suis plus vraiment le même. Je suis devenu un vrai compétiteur, qui cherche toujours à progresser et à jouer les plus grandes compétitions. Je cherche à accomplir mes rêves prochainement », a-t-il indiqué dans So Foot.

Rappelons que Denis Bouanga est à son 5e club entre 2014 et 2020. Il a fait ses débuts au Mans FC, avant de rejoindre le FC Lorient. Il a porté ensuite les couleurs du RC Strasbourg (janvier à juin 2016) et du Tours FC (juillet 2016 - juin 2017), en prêt des Merlus. Puis il y a eu le bref passage à Nîmes (juillet 2018 - juillet 2019).

Mais tous ces changements d'équipe ont bel et bien une explication. « On m’a souvent reproché de changer beaucoup de club, mais si on y regarde de plus près, c’est souvent lié à une logique de progression », a justifié l’international gabonais.

Vu cette logique de progression, il est évidement que l’on s'attende à un départ de ce dernier de l’ ASSE au bout d’une saison seulement, si un club au-dessus de celui du Forez est séduit par son profil. ''Non'', a répondu Denis Bouanga.

Denis Bouanga, parti pour rester à l' ASSE le plus longtemps ?

En effet, il a décidé de s’attacher le plus longtemps possible au club stéphanois. « En arrivant à Saint-Étienne, j’ai envie de m’inscrire dans la durée », a-t-il assuré. Selon le compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang, il « va lui falloir plus d’un an et peut-être plus que les quatre ans prévus dans son contrat pour montrer tout mon potentiel à l’ ASSE », a-t-il ajouté. En tout cas, le Gabonais ne se sent pas concerné par un éventuel départ du Forez cet hiver.

« Il y aura peut-être des offres au mercato d'hiver, mais je ne partirai jamais à la mi-saison. Je ne veux pas être coupé dans mon élan et aussi abandonner mon équipe. Pour l'instant, mon objectif est de rester à Saint-Étienne. Pourquoi partir alors que je me sens bien ici », a-t-il justifié sur France Bleu Loire Saint-Étienne. Il faut rappeler que le joueur de 25 ans est lié à l' ASSE jusqu’en juin 2023.