Mercato PSG : Le futur de Thomas Tuchel d’ores et déjà réglé ?

Malgré un contrat prolongé l’été dernier jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel n’est pas pour autant à l’abri d’un limogeage au PSG. Qu’à cela ne tienne. Un club se tiendrait déjà prêt à accueillir l’entraîneur allemand.

Thomas Tuchel remplacé au PSG l’été prochain ?

Arrivé en 2018 après la fin du contrat d’Unai Emery, Thomas Tuchel est de plus en plus annoncé sur le départ depuis le retour de Leonardo à la tête de la direction sportive du PSG. Il faut dire que l’élimination et l’humiliation en huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester United la saison dernière, a laissé une grosse tâche dans la première saison de l’ex-coach du Borussia Dortmund sur le banc du Paris SG.

Du coup, Leonardo, qui ne serait pas un grand fan du technicien allemand, songerait de plus en plus à la remplacer afin de placer l’un de ses hommes. Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus Turin, serait ainsi son grand favori pour le poste. Même si d’autres noms ronflants sont toujours associés au club de la capitale française. De son côté, Tuchel pourrait rapidement rebondir dans son pays, l’Allemagne.

Qui pour prendre le banc du Paris Saint-Germain ?

En effet, d’après les informations relayées ce jeudi par nos confrères du portail Le 10 Sport, le Bayern Munich serait toujours à l’affût pour l’actuel entraîneur du PSG. Après avoir remercié Niko Kovac, le club allemand serait déterminé à confier les rênes de son équipe à Tuchel. L’intérim de Hans-Dieter Flick aurait donc été prolongée jusqu’à la fin de la saison pour permettre à l’ancien coach de Mayence de terminer l’exercice en cours à Paris.

Le média sportif évoque même des « contacts réguliers » entre le Bayern Munich et Tuchel pour maintenir la flamme. Le Paris Saint-Germain (1er) qui devance l' OM (2e) au classement de Ligue 1 Conforama pourrait donc changer de titulaire de son banc en fin de saison.