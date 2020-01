OL Mercato : Un ex-défenseur de Manchester United à Lyon ?

Vu les nombreux blessés dans son effectif, l’ OL est en quête de renforts cet hiver. Et des agents de joueurs n’hésitent pas à proposer les services de leurs poulains au club rhodanien. C’est le cas d’un ancien défenseur de Manchester United.

Les services d'un ex-capitaine de Manchester United proposés à l' OL

L’ OL est contraint de recruter cet hiver, afin de remplacer Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde blessés et dont la saison est terminée. Mais également Léo Dubois et Youssouf Koné qui se sont blessés respectivement fin novembre et début décembre 2019. Opérés, les deux arrières ne reviendraient pas avant février 2020.

Pour les postes en défense, les représentants d’un ancien crack de Manchester United auraient proposé les services de ce dernier à l’ Olympique Lyonnais, selon les informations de Foot Mercato. Une offre que Juninho aurait repoussée d’après la source.

En effet, les proches d’Antonio Valencia ont estimé qu’il pourrait prendre la place de Léo Dubois. Mais le profil du latéral droit de 34 ans n’a pas accroché l’ OL, si l’on en croit le média qui évoque également le plafond de joueurs « d’extra communautaires » comme explication.

Antonio Valencia pourra-t-il revenir en Europe ?

Il faut rappeler que l’ex-capitaine de Manchester United est retourné dans son pays natal à l’été 2019. Il avait ainsi signé avec le LDU Quito. Mais son retour en Équateur s’est vite transformé en cauchemar. Antonio Valencia est en effet été pris en grippe par les supporters du club de la capitale.

Du coup, il songerait à revenir en Europe où il a porté les couleurs de Villarreal (2005-2008), du Recreativo Huelva (2005-2006), de Wigan (2006-2009) et évidemment d' United (2009-2019). Soit 14 saisons de suite en Espagne et en Angleterre.