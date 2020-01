Bordeaux Mercato : Demande de Paulo Sousa aux dirigeants girondins

Le mercato hivernal a ouvert officiellement ses portes le mercredi 1er janvier 2020. À cette occasion, Paulo Sousa, le coach des Girondins de Bordeaux a fait une demande express à ses dirigeants dans un entretien à Sud Ouest.

Le message direct de Paulo Sousa aux responsables de Bordeaux

Paulo Sousa a clairement exprimé ses besoins pour cet hiver aux responsables des Girondins de Bordeaux. Il n’est pas passé par quatre chemins pour indiquer que son groupe a besoin d’être renforcé. Il faut rappeler que l’équipe du technicien portugais a bouclé la première moitié de la saison à la 13e place de Ligue 1.

« Je crois que pour augmenter la valeur du club et celle des joueurs de l’effectif, l’investissement sur l’équipe est très important », a fait remarquer le coach de Bordeaux dans le journal régional. Un message direct adressé à Frédéric Longuépée (président directeur général) et à Eduardo Macia (directeur du football), « sur l’effectif et les besoins » du club au scapulaire, mais concernant également « le mercato et les opportunités ».

Quels sont les besoins du coach des Girondins pour cet hiver ?

Plus explicitement, Paulo Sousa a réclamé « un attaquant et un joueur de couloir » dans ce mois de janvier. « Pour franchir cette étape, oui, ce sont les priorités en relation avec le niveau économique du club sur le prochain mercato », a souligné l'entraineur de 49 ans.