FC Barcelone Mercato : Une réunion au sommet pour Nelson Semedo

Peu convaincant dans le couloir droit du FC Barcelone, Nelson Semedo est régulièrement annoncé sur le départ. Et l’avenir du défenseur catalan pourrait être réglé le plus rapidement possible.

Le FC Barcelone change d’avis pour Nelson Semedo ?

Durant le dernier mercato estival, Nelson Semedo a senti le vent tourner. D’abord parce que son nom était régulièrement cité comme monnaie d’échange pour Neymar ou encore pour Antoine Griezmann, mais aussi parce qu’il peine à convaincre dans le couloir droit.

Recruté en juillet 2017 en provenance du Benfica, l’international portugais est venu au FC Barcelone pour remplacer sur le long terme Dani Alves. Mais hélas, Nelson Semedo ne parvient pas à répondre aux attentes placées en lui. Il n’a jamais eu de place de titulaire fixe et doit faire face à la concurrence de Sergi Roberto, le milieu de terrain utilisé en tant que latéral droit.

Ses performances décevantes et son attitude ont alors fini par faire perdre confiance aux dirigeants barcelonais. Selon les informations du journal ibérique Sport, le FC Barcelone serait désormais ouvert aux différentes propositions pour un transfert de Nelson Semedo l’été prochain.

Un départ déjà prévu pour Nelson Semedo ?

La source explique en effet que le secrétaire technique du Barça, Éric Abidal, aurait rencontré l’agent du joueur pour évoquer cette situation. Le Champion d'Espagne serait prêt à céder son joueur en cas d'une belle offre.

Il faut dire qu’une vente du Portugais permettrait au FC Barcelone d’alléger sa masse salariale, mais aussi de financer certains dossiers tel qu’un éventuel retour de Neymar.

À moins d’une fin de saison époustouflante, les jours semblent comptés pour le natif de Lisbonne.