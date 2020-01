Mercato PSG: Neymar au Barça pour 180M€, le tube de l’été confirmé

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2022, Neymar pourrait quitter le PSG l’été prochain pour retourner au Barça contre 180 M€. Après la tentative avortée de la dernière période de recrutement, le feuilleton est relancé par la presse espagnole, mais cette fois en s’appuyant sur les textes de la FIFA.

Neymar toujours disposé à retourner au Barça ?

Le Mundo Deportivo et Sport accordent leurs Unes du jour à l'avenir de Neymar. Et selon ces deux journaux catalans, le feuilleton Neymar risque de reprendre de plus belle l'été prochain. Le numéro 10 du PSG étant selon eux en train de préparer son retour à Barcelone pour l’été 2020. Le quotidien Sport explique même que l’ancien numéro 11 du FC Barcelone aurait déjà prévu de faire jouer la fameuse clause de stabilité de la FIFA permettant à un joueur de demander son transfert après trois saisons passées dans un club.

Surtout que selon le Mundo Deportivo, malgré les sorties des uns et des autres, le Champion d’Espagne en titre serait toujours intéressé par un retour de Neymar, l’unique joueur à leurs yeux qui offre le plus de garanties pour être la tête de gondole du projet barcelonais lorsque Lionel Messi prendra sa retraite.

Mieux, à l’heure actuel, l’enfant de Bondy reste le « crack mondial le plus accessible » à l'heure actuelle, Kylian Mbappé et Harry Kane ayant été déclarés intouchables par le PSG et Tottenham. Mais il faudra que le Barça accepte de payer ce qu’il faut pour débloquer ce dossier.

Accord à venir entre le PSG et le Barça ?

Si le règlement de la FIFA permet bien à Neymar de s’en aller à l’issue de sa troisième saison au PSG, son prochain acquéreur devrait tout de même passer à la caisse. En effet, Mbappé pourrait bien voir son ami le lâcher contre un chèque de 180 millions d’euros si le PSG ne parvient pas jusque là à le convaincre de prolonger, assurent les deux médias.

Reste aussi à convaincre les Socios qui ne voudraient plus revoir le Brésilien au Camp Nou sous le maillot Azulgrana.