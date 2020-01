Barça Mercato : Accord avec Manchester United pour Semedo ?

Le Barça se prépare à finaliser plusieurs dossiers en fin de saison. Des dossiers dont ferait partie le latéral droit portugais Nelson Semedo, convoité par Manchester United.

Barça : Nelson Semedo à Manchester United en fin de saison ?

Le Barça ne devrait pas connaître de mouvements majeurs lors de ce mercato hivernal. En revanche, les dirigeants barcelonais s’activeraient déjà sur plusieurs dossiers à finaliser en fin de saison. Ce serait notamment le cas de Nelson Semedo.

Selon les informations divulguées par Sport ce jeudi, Nelson Semedo pourrait s’en aller de Barça à Manchester United l’été prochain. Un club avec lequel le latéral droit portugais signerait grâce aux bonnes relations des Reds Devils avec Jorge Mendes, agent du Barlcelonais. Pour sa part, l’écurie catalane renflouerait ses caisses grâce à un départ de Nelson Semedo.

Concernant d’éventuels autres départs, Josep Maria Bartomeu et son staff pensent également aux dossiers Ivan Rakitic et Arturo Vidal. Deux joueurs insatisfaits de leur temps de jeu et dont les dossiers devraient également être réglés en fin de saison, et non cet hiver comme initialement annoncé. Ainsi, malgré la plainte qu’il a déposée contre les Barcelonais pour des impayés de 2,4 millions d’euros, Arturo Vidal serait conservé cet hiver et ne devrait s’en aller qu’en fin de saison.

Au chapitre d’éventuelles arrivées, la priorité serait donnée à un successeur de Luiz Suarez, vieillissant et de moins en moins efficace à la pointe de l’attaque du Barça. À cet effet, les recruteurs catalans seraient très à cheval sur le dossier de Lautaro Martinez, jeune attaquant de l’Inter Milan.