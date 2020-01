Mercato, AS Rome, OL, OM : Javier Pastore met les choses au clair

Ancienne première recrue phare du PSG sous l’ère QSI en 2011, Javier Pastore a été récemment associé à l’ OM et à l’ OL. L’actuel joueur de l’AS Rome s’est même fendu d’une déclaration ambiguë concernant l’équipe lyonnaise. Dans un entretien accordé à La Voz, le milieu de terrain argentin a tenu à faire le point sur son avenir.

Javier Pastore regrette des propos mal traduits.

« Un retour en France ? Je ne sais pas, il y a beaucoup d’équipes intéressantes comme Lyon qui est un club symbolique en France. Mais il y a d’autres équipes aussi », avait récemment lancé Javier Pastore sur Téléfoot. Une déclaration qui a vite été interprétée en Italie comme un appel du pied de l’ancien meneur de jeu du PSG à l’Olympique Lyonnais. D’après Tuttosport, le club français aurait même proposé à la Roma un prêt avec option pour récupérer le joueur de 30 ans. Mais le Flaco assure n’avoir aucune intention de quitter la formation romaine lors de ce mercato hivernal.

Une piste à oublier pour l’OM et l’OL ?

Après ses déclarations concernant un éventuel retour en France et à l’Olympique Lyonnais et tout le bruit que cela a provoqué il y a deux semaines, Pastore a juré fidélité aux Giallorossi. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien numéro 10 du PSG n’entend pas revenir en Ligue 1.

« Je suis très heureux ici et je me sens important. Un retour en France ou en Amérique du Sud n’occupe pas mes pensées en ce moment », a expliqué Pastore avant de regretter que ses propos aient été mal traduits.

« Je parlais dans une autre langue et en Italie, ils ont mal traduit », a-t-il lancé avant de préciser ce qu’il avait réellement en tête. « Ils m’ont demandé quelle équipe j’aimais, à part le PSG, et j’ai dit que Lyon était un club très important en France. Pour son histoire et pour les Argentins qui y ont joué et gagné. C’était juste ça. Je n’ai jamais dit que je voulais aller à Lyon ou que c’était mon club préféré. Il n’y a rien à ajouter », a confié e natif de Cordoba.

L’OM et l’OL sont donc désormais bien fixés sur cette piste !