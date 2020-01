OGC Nice : Ça bouge du côté des gardiens chez les Aiglons

Longtemps source d'inquiétude à l' OGC Nice, le poste de gardien de but est désormais parfaitement tenu par l'Argentin Walter Benitez. Du changement est pourtant annoncé dans ce secteur, et ce dès cet hiver...

Un ancien de l' OM et du PSG pourrait débarquer à Nice !

Arrivé en juillet 2016 du côté de l' OGC Nice, l'Argentin Walter Benitez a mis du temps à se faire sa place dans le but du club azuréen. Barré par Yoann Cardinale pendant plus d'une saison, il ne s'est véritablement imposé qu'en octobre 2017.

Devenu désormais l'un des gardiens les plus réguliers du Championnat de France, le portier de 26 ans a beaucoup progressé sous la houlette de Lionel Letizi, l'entraîneur des gardiens de l' OGC Nice depuis 2012.

Mais il semblerait bien que la collaboration fructueuse entre Walter Benitez et Lionel Letizi se termine plus rapidement que prévu, puisque L'Équipe révèle que Nicolas Dehon, en partance d'Amiens et remplacé par Olivier Blondel, devrait poser incessamment sous peu ses valises sur la Côte d'Azur et donc remplacer l'ancien gardien des Aiglons et de l'équipe de France (4 sélections).

Après avoir notamment connu le PSG puis l' OM, l'homme de 51 ans avait été embauché par Amiens cet été afin de travailler notamment avec Régis Gurtner, le portier titulaire du club picard.

Manifestement, ce passage dans la Somme n'était qu'un intermède pour celui qui a découvert il y a quelques années un certain Steve Mandanda.