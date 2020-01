Mercato PSG, Real : 200M€ envoyé à Londres pour oublier Mbappé ?

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé est une obsession pour le Real Madrid. Florentino Pérez, le président du club madrilène, serait même prêt à tout pour arracher le joyau français au PSG. Mais une légende des Merengues estime qu’il faudrait mieux envoyé un missile à 200M€ à Londres plutôt que de miser sur le numéro 7 du Paris Saint-Germain.

Harry Kane préféré à Kylian Mbappé ?

Récemment, le quotidien espagnol AS a révélé que le Real Madrid, qui avait déjà prévu un chèque de 300 millions d’euros pour Kylian Mbappé, serait désormais disposé à augmenter son offre à 400 millions d’euros afin d’annihiler toute concurrence et convaincre le PSG de lui céder son numéro 7. Malgré un contrat courant jusqu’en 2022, l’enfant de Bondy pourrait ainsi être le prochain tube de l’été.

Mais selon Hugo Sanchez, Florentino Pérez serait plus inspiré en investissant 200 millions d’euros pour arracher Harry Kane à Tottenham plutôt que de casser sa tirelire pour l'international français du Paris Saint-Germain.

« Je pense que le Réal doit avoir deux équipes et donc deux grands attaquants. Et plus encore depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas de remplaçant de Karim Benzema actuellement chez les Merengue. J'aime beaucoup Harry Kane. Même s'il coûte 200M€, le Real Madrid doit le recruter. Cristiano Ronaldo avait également coûté cher à l'époque, et au final regardez le résultat… », a expliqué l’ex-international mexicain dans une interview accordée à Marca.

Pas sûr que Florentino Pérez et les Socios madrilènes partagent l’avis de leur ancienne gloire, le Français étant considéré comme l’héritier naturel de Cristiano Ronaldo.