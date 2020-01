OL Mercato : AS Rome, la réponse de Pastore à l'Olympique Lyonnais

Annoncé comme cible prioritaire de Juninho pour remplacer Jeff Reine-Adélaïde blessé à l’ OL, Javier Pastore a répondu à la rumeur du mercato hivernal sur son futur.

Après l' OM, l' OL tient désormais la réponse de Pastore

Dans une interview sur Téléfoot, Javier Pastore avait fait connaitre sa préférence entre l’ OL et l’ OM après avoir passé 7 saisons consécutives au PSG. Selon lui, il ne jouera jamais à l’Olympique de Marseille s’il revenait en Ligue 1.

Une déclaration vite assimilée à un appel du pied du milieu offensif de l’ AS Rome à l’ Olympique Lyonnais. La Gazzetta dello Sport avait même annoncé que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain était la cible de Juninho et qu’il souhaitait quitter La Louve cet hiver. Javier Pastore a immédiatement réagi à la rumeur qui l’envoie vers le club rhodanien. Il déplore une mauvaise traduction de ses propos et dément l’information sur son avenir.

« Ils ont dit que je voulais aller à Lyon parce que je voulais retourner en France. Ils m’ont demandé quelle équipe j’aimais, à part le PSG, et j’ai dit que Lyon était un club très important en France. Pour son histoire et pour les Argentins qui y ont joué et gagné. C’était juste ça. Je n’ai jamais dit que je voulais aller à Lyon ou que c’était mon club préféré », a-t-il clarifié au média argentin La Voz.

Transféré par le Paris SG à la Roma à 25 M€, en juin 2018, l’international argentin de 30 ans est lié au club de Serie A jusqu’à juin 2023. En plus donc de l’ OM, l’ OL est ainsi prévenu.