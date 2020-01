Mercato PSG : Joao Cancelo, la surprise hivernale du Paris SG ?

Outre un milieu de terrain défensif, le PSG pourrait également attirer un arrière droit durant ce mercato hivernal. Joao Cancelo en grande difficulté à Manchester City serait ainsi sur les tablettes du Paris Saint-Germain.

Joao Cancelo déjà sur le départ ?

Transféré l’été dernier en provenance de la Juventus Turin pour 65 millions d’euros plus Danilo, Joao Cancelo n’est jamais parvenu à se faire une place au sein de l’effectif de Manchester City. Du coup, le Daily Mail assure que Pep Guardiola serait disposé à laisser partir l’international portugais dès cet hiver en cas d’offre intéressante. Il faut dire qu’en mois de présence dans le Nord de l’Angleterre, le défenseur de 25 ans n’a disputé que six rencontres de Premier League, dont quatre seulement comme titulaire. Son entraîneur préférant Kyle Walker au poste d’arrière droit. Si Valence CF est venu aux nouvelles afin d’obtenir le prêt de son ancien joueur (2015-2018), le PSG serait également sur ce coup.

Le successeur de Thomas Meunier trouvé ?

D’après le Corriere Dello Sport, un départ de Thomas Meunier n’est pas forcément à exclure pour cet hiver. Libre le 30 juin prochain, l’arrière droit international belge pourrait en effet être vendu puisque la Juventus Turin se montrerait de plus en plus insistante sur son cas. Leonardo pourrait donc se trouver dans l’obligation de recruter un nouveau joueur pour combler le vide. Et si le nom de Mattia De Sciglio a été évoqué dans un échange entre le PSG et la Juve, le directeur sportif du club francilien travaillerait en parallèle sur la piste Joao Cancelo.

D’après le média ESPN, Leonardo se serait récemment renseigné sur la situation exacte du compatriote de Cristiano Ronaldo et pourrait donc formuler une offre en cas d’ouverture.