PSG Mercato : Une grosse menace s’abat sur la piste Eriksen.

En fin de contrat avec Tottenham, Christian Eriksen attise la convoitise du PSG, qui serait prêt à mettre le paquet pour son transfert dès cet hiver. Mais le club parisien devra se méfier de la concurrence.

PSG : Une offre déjà formulée pour Christian Eriksen ?

Christian Eriksen vit peut-être sa dernière saison sous le maillot de Tottenham. L’international danois est entré dans sa dernière de contrat et n’a pas l’intention de rempiler. Car dans le fond, il souhaite relever un nouveau challenge ailleurs.

Une situation contractuelle et une volonté de départ qui ont alors attiré l’attention de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Ce dernier aimerait recruter le milieu de terrain et aurait déjà transmis une offre conséquente pour finaliser le plus vite possible sa venue au Parc des Princes.

Le club parisien aurait proposé un contrat de 5 ans pour Christian Eriksen. Un contrat longue durée assorti d’un salaire annuel de 12 M€. Une proposition qui devrait peser dans le joueur de 27 ans. Mais rien n’est encore officiel dans ce dossier, ce qui laisse une fenêtre de tir ouverte pour d’autres prétendants.

Une contre-attaque se prépare pour Christian Eriksen ?

En effet, les Parisiens devront faire à la concurrence du Real Madrid, mais aussi de l’Inter Milan sur cette piste. En effet, le journal britannique The Telegraph, le club italien n’aurait pas abandonné ses chances dans ce dossier. Bien au contraire, l’Inter Milan serait passé à l’action et tente de coiffer le PSG au poteau pour Christian Eriksen. La source explique que les dirigeants nerazzuris se seraient déjà entretenus avec l’entourage du joueur en vue d’un transfert.

Cette offensive italienne sera-t-elle payante ? Les Nerazzuris devront se montrer très convaincants s'il souhaitent rafler la mise dans ce dossier.