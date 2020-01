OL Mercato : Rudi Garcia fait connaitre ses besoins pour cet hiver

En prélude au match de la Coupe de France contre Bourg-en-Bresse 01, le samedi 4 janvier (20h55), Rudi Garcia, le coach de l’ OL s’est lâché un peu plus sur le mercato hivernal du club Rhodanien.

Quelle est la priorité de Rudi Garcia à l' OL cet hiver ?

Maintenant que le mercato hivernal est ouvert officiellement, Rudi Garcia a dévoilé ses besoins pour ce mois de janvier 2020. Évidemment, il souhaite des renforts aux postes où son équipe est fortement handicapée.

En effet, Lyon compte quatre blessés graves. L’attaquant Memphis Depay et le milieu offensif Jeff Reine-Adélaïde ont été victimes d’une rupture du ligament croisé au genou et leur saison est terminée. Opérés respectivement du genou et de la cheville, début décembre 2019, Léo Dubois (défenseur latéral droit) et Youssouf Koné (défenseur latéral gauche) sont absents pour une longue période.

« On a eu des blessés, donc oui, on travaille sur ces postes-là », a informé le coach de l’Olympique Lyonnais, avant de se montrer plus précis sur les postes. « On cherche un joueur offensif et un arrière latéral », a-t-il souligné en conférence de presse.

Concernant les pistes, Rudi Garcia s’est montré très réservé. « Je ne suis pas très prolixe en la matière. On fait un point avec Florian Maurice et Juninho. C’est toujours un travail collégial », a-t-il confié. Rappelons que les noms de nombreux joueurs sont associés à l' OL :

Olivier Giroud (Chelsea), Mariano Diaz (Real Madrid), Javier Pastore, Antonio Valencia (LDU Quito), Steven Nzonzi (AS Rome), Kevin Gameiro (FC Valence), Thomas Lemar (Atlético Madrid), Julien Draxler (PSG), João Palhinha (SC Portugal), Hassane Kamara (Reims)...