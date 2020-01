ASSE, Nantes Mercato : 13 M€, ça se complique pour cet attaquant

Cet hiver, le FC Nantes et l’ ASSE seraient à la lutte pour un futur crack. Mais les Verts et les Canaris risquent de subir une grosse désillusion sur cette piste offensive. Ils pourraient se faire doubler sur un prétendant déterminé à rafler la mise.

L’ ASSE et le FC Nantes à la lutte pour un attaquant brésilien ?

L’AS Saint-Étienne semble avoir une priorité pour ce mercato hivernal. En effet, le club entrainé par Claude Puel aimerait s’attacher les services d’un nouvel attaquant pour la suite de saison. L' ASSE voudrait faire venu un nouvel élément afin de renforcer son secteur offensif. Une quête qui a alors conduit les recruteurs de l’ ASSE à s’intéresser à un attaquant évoluant en Bundesliga.

L’AS Saint-Etienne songerait en effet à piocher du côté de l'Allemagne. Le club stéphanois s’intéresserait de très près au buteur de RB Leipzig Matheus Cunha. Pas vraiment à son aise au sein du club allemand, l’attaquant brésilien pourrait se laisser tenter par une aventure en Ligue 1. Et les Verts seraient prêts à lui accorder cette opportunité.

De plus, le profil du joueur de 20 ans plairait beaucoup aux dirigeants de l’AS Saint-Étienne qui s’activeraient en coulisse pour tenter d’arracher sa signature durant le mercato d’hiver. Mais les Stéphanois ne sont pas les seuls sur ce coup.

Le FC Nantes en quête de renfort offensif serait également sur les traces du joueur de 20 ans. Nos confrères de Foot Mercato ont récemment révélé que les Canaris suivraient avec une attention bien particulière la situation de Matheus Cunha à Leipzig.

Les Verts et les Canaris ont de la concurrence.

Sauf que l’attaquant brésilien ne semble pas vraiment accessible aux clubs français en raison des exigences financières. C’est connu de tous, l’ ASSE et le FC Nantes sont des clubs qui ne roulent pas sur l’or. Et le prix fixé pour Matheus Cunha est plus ou moins élevé.

La valeur marchande de l'international espoir brésilien est en effet estimée à 13 M€ selon le site spécialisé par Transfertmarkt. Un montant qui pourrait grimper d’ici l’issue de la saison. Mais ce n’est pas tout. L’ ASSE et le FC Nantes devront faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive. Puisque Matheus Cunha est très courtisé sur le marché des transferts.

Ça bouge déjà pour Matheus Cunha.

L’ AS Saint-Étienne et le FC Nantes ne sont pas les seuls clubs intéressés par le buteur de RB Leipzig. Le journal allemand Sport Bild nous apprend dans son article du jour que les écuries françaises devront faire à des adversaires de taille sur cette pistes offensive.

Actuel septième de Premier League, Watford souhaite se renforcer pour la suite de la saison et aimerait s’attacher les services de l'attaquant brésilien. Le club britannique se serait montré très entreprenant sur dossier et serait prêt à mettre les moyens nécessaires pour son transfert. Le Betis Séville de Nabil Fékir serait également sur ses traces. Le club espagnol serait en embuscade et attendrait le bon moment pour passer à l'offensive.

Avec des pistes du côté de l’Espagne, en Premier League ou encore en Ligue 1, Matheus Cunha va avoir le choix s’il souhaite changer d’air dès cet hiver. Pour le moment, le RB Leipzig, qui vient de perdre sa révélation européenne Erling Braut Haaland qui a rejoint le Borussia Dortmund contre un chèque de 20 M€, n’a pas l’intention de céder un deuxième attaquant cet hiver. Le club allemand n’est pas vendeur.

Le RB Leibzig aimerait surtout poursuivre avec son jeune attaquant, dont le contrat expire en juin 2023. Les éventuels prétendants sont donc prévenus. Mais comme souvent avec le club allemand, l’offre déterminera la décision finale. Une offre conséquente qui pourrait tout chambouler dans ce dossier.