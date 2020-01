Man United : Choc, nouveau rebondissement dans le feuilleton Pogba !

Absent lors du déplacement sur la pelouse d'Arsenal (0-2) jeudi soir (voir les notes ici), Paul Pogba n'a pas participé au tout petit match réalisé par ses partenaires de Manchester United. Et pour cause, une cheville le fait encore souffrir et le joueur vient même de prendre une grande décision pour la suite de sa saison !

Paul Pogba n'avait plus d'autre choix

Indisponible depuis le 30 septembre dernier à cause d'une blessure à une cheville, Paul Pogba avait fait son retour à la compétition le 22 décembre dernier en disputant une vingtaine de minutes sur le terrain de Watford. Il avait ensuite disputé l'intégralité de la seconde période contre Newcastle quatre jours plus tard.

Mais le retour du milieu de terrain de Manchester United fut de très courte durée puisqu'il déclara ensuite forfait pour les rencontres contre Burnley et donc Arsenal jeudi soir. Toujours handicapé par des douleurs récalcitrantes à une cheville, Pogba a par conséquent dû se résoudre à une autre solution, celle-ci étant l'intervention chirurgicale.

En accord avec son club, la pioche va donc se faire prochainement opérer et sera de nouveau absent plusieurs semaines. "Nous avons fait des examens, ce n'est rien de majeur mais c'est quelque chose dont il faut qu'on s'occupe", a déclaré Ole-Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Man United, après la défaite à l'Emirates Stadium.

À six mois de l'Euro 2020 et au vu de l'évolution de la blessure, il devenait en tout cas vraiment urgent pour Paul Pogba de prendre une décision lui permettant de résoudre ce problème une bonne fois pour toutes.

Ce qui est désormais sûr, c'est que le Français devra mettre les bouchées doubles lors de la deuxième partie de la saison afin de rapidement retrouver son meilleur niveau.